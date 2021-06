“Mr Wrong” anticipazione 24 giugno: Ezgi ed Ozgur cominciano una storia

Continua la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Siamo al quarto appuntamento della settimana di Mr Wrong e le cose sembrano andare incredibilmente bene. Ezgi ed Ozgur hanno fatto finta solo per un po’ di essere una coppia ma è bastato per far capire loro di volerlo essere davvero. Infatti, nell’ultima puntata hanno deciso di dichiararsi l’uno all’altro e di cominciare una vera e propria relazione. Finalmente stanno vivendo un bellissimo momento ma i loro genitori non sono dello stesso parere: infatti hanno intenzione di vedere i loro figli lasciarsi il prima possibile.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

La mamma di Ezgi, infatti, ha un piano per far lasciare Ezgi ed Ozgur: vuole che sua figlia cominci ad uscire con il dottor Serdar e inizi una relazione con lui. Ezgi avrebbe tanto voluto ma adesso non è più dello stesso parere, ovviamente, perché ha capito di voler provare ad uscire con Ozgur che in questo momento gli piace particolarmente. Come faranno a convincere i loro genitori che adesso le cose tra di loro vanno bene, soprattutto perché la relazione adesso è reale? Forse dovrebbero parlare con loro e raccontare tutta la verità?

Intanto Ezgi sta per compiere gli anni e Ozgur ha intenzione di fare grandi festeggiamenti: riusciranno a superare i problemi che hanno con le loro rispettive famiglie e a far capire loro che si amano davvero? Intanto anche Serdar vorrebbe stupire Ezgi con qualcosa di speciale…