Nunzia De Girolamo non sbaglia un colpo su Instagram: la bellissima conduttrice ha appena postato uno scatto in costume da capogiro.

Nunzia De Girolamo sta via via diventando una stella anche sul web. La conduttrice, rivelazione di questo 2021 con il suo format ‘Ciao Maschio’, incanta la sua platea con scatti al limite del proibito in cui mostra la sua bellezza straordinaria e il suo fascino irresistibile. La 45enne vanta un fisico da fare invidia alle ventenni.

Con l’arrivo prepotente del caldo, influencer, modelle e showgirl hanno deciso di iniziare le vacanze andando al mare. Nunzia non è l’eccezione: anche per l’ex politica è tempo di relax in spiaggia. Poco fa, la De Girolamo ha piazzato online uno scatto in cui indossa un costume niente male.

Nunzia De Girolamo, scatto in costume da sogno: che davanzale

