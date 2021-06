“La nostra pantera”, Sabrina Salerno regala un carosello di FOTO esplosive: unica!

Ancora scatti in bikini, la cantante non dà pace alla sua community che la ammira in tutto il suo splendore in una serie di scatti bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

È arrivato quel periodo dell’anno in cui la stupenda Sabrina Salerno riempie il feed della sua pagina Instagram solo con scatti sensuali in bikini in spiaggia o in piscina.

Per lei l’età anagrafica non conta affatto, seduce oggi forse più di quando ha debuttato per la prima volta giovanissima come cantante rock-pop. Porta con sé un fascino magnetico che in poche colleghe dello spettacolo possiedono e anzi fa l’invidia delle giovanissime che la guardano come esempio da emulare.

Quest’estate, come d’altronde la scorsa, lei ha deciso di restare in Italia per trascorrere le sue vacanze. Si è fatta una grande promotrice del nostro Made in Italy incitando la sua community a fare lo stesso per rilanciare la nostra economia in ginocchio.

Sabrina Salerno è una pantera di seduzione, forme in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La cantante alterna la sua estate tra le uscite in barca lungo la costa ligure, il mare di Caorle e Jesolo e la piscina all’Hotel Villa Condulmer a Mogliano Veneto dove vive con il marito ed il figlio.

Si tratta di un ambiente 5 stelle immerso nel verde dove Sabrina ama rifugiarsi in queste giornate di caldo afoso. Ieri ancora una volta era lì, le immagini la immortalano seduta sotto l’ombrellone mentre si scatta dei selfie paradisiaci.

Indossa il bikini nero con il top a triangolo che le copre in modo succinto le forme generose del seno che esplode in primi piani da capogiro. Lei è portatrice di una bellezza estrema, trucco e piega perfetti e un sorriso che stende a chilometri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Molti i commenti di ammirazione: “😍 Bellissima e selvaggia…la nostra pantera…un abbraccio”, “Stupenda come sempre!! ❤️”, “Fantastica Sabrina ❤️”, anche l’amica Monica Leoffredi azzarda un “Wonderful!”