Federica Panicucci è ancora a lavoro con “Mattino 5”, il programma sta per terminare e cosa la aspetta per la prossima stagione a Mediaset?

Federica Panicucci è una conduttrice molo affermata ed ha un seguito molto ampio sia in televisione che sui social. “Mattino 5” è una garanzia per Mediaset che lo ha già riconfermato nel palinsesto per la prossima stagione.

La presentatrice di classe e un’eleganza unica è una donna meravigliosa che con bravura e talento è arrivata a conquistare milioni di italiani che la supportano e non perdono occasione di seguirla.

GUARDA QUI>>>“Il tempo ti scalfisce”, Maddalena Corvaglia ti diverte un sacco con quel fisico – FOTO

Federica Panicucci: countdown in celeste – FOTO

GUARDA QUI>>>Eleonora Daniele e quell’evento che l’ha delusa: “Non me lo aspettavo”

Federica Panicucci sta per terminare l’edizione di quest’anno del programma mattutino Mediaset e su Instagram non perde occasione di pubblicare degli scatti prima di andare in onda.

Quello di oggi è un buongiorno celeste, il suo vestito di quel colore è già proiettato alle vacanze e al mare che la attende dopo la fine della stagione. “Ultimi giorni di lavoro prima della pausa estiva!” Ha scritto sotto al post.

Tacco a spillo, tubino celeste che le scende lungo il corpo e le mette in risalto le sue forme, una rouge nella parte sinistra e capelli semi raccolti. Incantevole sotto ogni punto di vista, il suo sorriso, che fa da cornice questa meraviglia, ha mandato in tilt i fan che anche questa volta non hanno rinunciato ai commenti.

“Una regina” scrive qualcuno dopo la pubblicazione e poi ancora: “Federica sei perfetta”, un altro aggiunge: “Questo colore ti sta divinamente”.

Per “Mattino 5” Mediaset ha già riconfermato la Panicucci che in questa stagione che sta per finire ha portato ottimi risultati all’azienda che anche per il futuro punta tutto su di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La carriera della conduttrice è già avviata e continua a regalarle grandi soddisfazioni, sarà il momento di dedicarsi anche al matrimonio? I fan non vedono l’ora di scoprire quando ci sarà il lieto evento.