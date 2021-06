Omicidio nei pressi della stazione metro: uomo ucciso a coltellate davanti ai passanti

Omicidio nella serata di ieri a Roma: un uomo di 41 anni è stato ucciso a coltellate nei pressi della stazione metro di San Giovanni. Indagano le forze dell’ordine.

Choc nella serata di ieri a Roma, dove un uomo di 41 anni è stato assassinato a coltellate. L’omicidio si è consumato intorno alle 22 all’esterno della stazione metro San Giovanni, davanti a numerosi passanti. Il killer avrebbe avvicinato la vittima e l’avrebbe colpita con diversi fendenti, poi si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che non hanno potuto far nulla per il 41enne, e gli agenti della Polizia che stanno indagando sul caso e cercando il responsabile.

Roma, omicidio nei pressi della stazione metro: 41enne ucciso a coltellate

Nella serata di ieri, martedì 22 giugno, un uomo di 41 anni di nazionalità irachena è stato assassinato in strada a Roma.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta Roma Today, sarebbe stato colpito con alcune coltellate nei pressi dell’ingresso della stazione metropolitana di San Giovanni, in piazzale Appio. Ad assistere alla scena numerosi testimoni che hanno lanciato l’allarme, mentre l’assassino si allontanava.

Leggi anche —> Moto si schianta contro dei veicoli in sosta: muore giovanissimo centauro

In pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno rinvenuto il 41enne esanime e riverso in una pozza di sangue. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dello staff medico che alla fine si è arreso dichiarandone il decesso.

Leggi anche —> Ragazza e amico trovati senza vita in un canale: indagini in corso

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato che hanno subito avviato le indagini e la caccia all’uomo per rintracciare il responsabile. Sul posto anche gli uomini della Scientifica. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire le dinamiche del delitto e risalire al movente. Non è escluso, riporta Roma Today, che possa essersi trattato di un tentativo di rapina culminato nel sangue.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero fornire ulteriori dettagli sui fatti. Sentiti i testimoni che hanno assistito attoniti alla tragedia.