Un trio piuttosto insolito che ha dato vita a una collaborazione inedita. Con “Mille”, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno conquistato il pubblico fin dal primo ascolto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Una collaborazione annunciata a sorpresa che ha stupito il pubblico e scatenato l’entusiasmo generale. L’incontro di tre mondi lontani, tre personalità artistiche differenti, la generazione di ieri e quella di oggi che si uniscono per dar vita a un brano che ha conquistato già dal primo ascolto. Le loro strade si sono incrociate all’ultimo Festival di Sanremo dove Fedez e Orietta Berti hanno gareggiato con i loro brani e Achille Lauro è stato presente come ospite musicale. Dalla loro collaborazione è nato il brano “Mille“, diventato già un tormentone.

Il significato di Mille che strizza l’occhio agli anni Sessanta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Pur essendo uscito da soli pochi giorni, “Mille” è già un successo. “Il pezzo mi piace tantissimo, trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo bisogno“, sono state queste le parole di Orietta Berti. La cantante con il suo brano sanremese ha conquistato anche il pubblico più giovane e ha deciso di accostarsi ora a due giovani esponenti della musica italiana.

LEGGI ANCHE -> Il significato di “Un bacio all’improvviso”: Rocco Hunt e Ana Mena pronti a fare doppietta

Un esperimento assolutamente riuscito quello di questo trio inedito. La canzone ha tutte le potenzialità per poter far parte della colonna sonora di questa estate, come dimostrano anche i centinaia di contenuti social dei quali fa da sottofondo. Una storia d’amore fatta di colpi di fulmine e di spensieratezza, con la consapevolezza che la leggerezza di un amore può risolvere alcuni problemi, ma non tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Arisa, dopo l’addio al fidanzato c’è un nuovo futuro

“Labbra rosse o Coca-Cola / Dimmi un segreto all’orecchio stasera / Hai risolto un bel problema e va bene così / Ma poi me ne restano altri mille“, canta Orietta Berti nel ritornello, ormai diventato un tormentone. La copertina del singolo è stata realizzata da Francesco Vezzoli che ha voluti ritrarre i tre artisti come delle Grazie, con un chiaro riferimento a Botticelli.

LEGGI ANCHE -> Conduttore RAI molla tutto e diventa prete: la notizia clamorosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Un tripudio di fiori e colori che rispecchiano lo spirito con il quale Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti hanno voluto regalare al pubblico questo singolo.