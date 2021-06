Silvia Toffanin, terremoto a Mediaset: per lei pronto il ruolo più importante

Per Silvia Toffanin si preannuncia una stagione televisiva rivoluzionaria. Per lei il programma che nessuno avrebbe immaginato

Silvia Toffanin è uno dei volti storici, oltre che di punta, di Mediaset. Apprezzatissima dal suo pubblico, porta avanti da tantissimi anni, con grazia, pazienza e gentilezza “Verissimo” piazzandosi sempre come la regina del sabato pomeriggio.

La sua conferma anche per la prossima stagione televisiva al timone della storica trasmissione di Canale 5, è già arrivata a fine maggio. Lady Berlusconi ha ricevuto la riconferma dai vertici aziendali e dunque la ritroveremo con certezza anche nei nuovi palinsesti.

Ma secondo le anticipazioni di DavideMaggio.it per lei il Biscione sta pensando anche ad un altro ruolo, il più importante della rete ammiraglia che per il momento è ancora vacante. Se la notizia fosse confermata potremmo parlare di un vero terremoto a Mediaset.

Silvia Toffanin e le novità in arrivo: che colpo

Silvia Toffanin potrebbe diventare a breve anche la regina della domenica pomeriggio. Pare, infatti, che Mediaset stia pensando proprio a lei per consegnarle le chiavi del nuovo programma che intratterrà i telespettatori la domenica pomeriggio 2021/2022 di Canale 5.

Da tempo, infatti, si parla del fatto che Barbara D’Urso non sarà più presente con “Domenica Live” e, sempre secondo il sito che si occupa di tv, il programma che la sostituirà sarà un format sul modello “La Domenica del Villaggio” e a condurlo dovrebbe essere proprio Lady Berlusconi.

Un grande salto di qualità dunque per la conduttrice di “Verissimo” e una nuova sfida da affrontare. DavideMaggio.it aggiunge che la Toffanin dovrebbe condurre non l’intero pomeriggio della domenica ma solo una seconda parte e che i vertici stanno lavorando per trovare “un degno traino” al programma della signora Berlusconi.

Sarà davvero così? Ancora manca un po’ di tempo per la presentazione ufficiale dei palinsesti ma se davvero questa anticipazione diventasse realtà per Mediaset sarebbe un cambiamento inaudito. Da tempo si parla di rinnovamento e se la Toffanin arriverà alla domenica pomeriggio le promesse potrebbero dirsi mantenute.