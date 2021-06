“Un sogno”: Valentina Vignali in spiaggia si scopre, il bikini è rovente – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso un nuovo scatto sui social in cui si è mostrata radiosa. La sua bellezza ha spiazzato i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Classe 1991, profondi occhi neri, folta chioma corvina e fisico da urlo. Valentina Vignali, influencer, ex GF e giocatrice professionista di pallacanestro, non smette mai di stupire i suoi fan condividendo scatti suoi social in cui si mostra sublime. Forma smagliante, quotidianamente pubblica foto sulla sua pagina Instagram, seguita da ben due milioni di follower, sfoggiando tutto il suo fascino.

Parallelamente alla carriera nello sport da anni porta avanti il percorso nello spettacolo dapprima come concorrente al “Grande Fratello” e corteggiatrice a “Uomini e donne” poi sul web come influencer. Di recente la bella cestista ha lanciato un suo brand di bikini sperimentandosi così anche nel mondo dell’imprenditoria. Una linea dai modelli unici e colorati che ha conquistato fin da subito i suoi fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sirena”: Belen Rodriguez al mare sfoggia il pancione, parto agli sgoccioli – FOTO

Valentina Vignali in bikini, fisico è mozzafiato,

Per vedere la foto di Valentina Vignali in bikini, vai su Successivo