“Soliti Ignoti” il ritorno: confermata la sua data d’inizio

Segna con clamore il suo ritorno la trasmissione di Amadeus de “Soliti Ignoti”, svelata ora la data d’inizio e quali saranno le sue novità.

Sta per tornare con grande clamore per il pubblico del piccolo schermo il nuovo appuntamento con i “Soliti Ignoti“. La seguitissima trasmissione condotta fin dal 2007 dal meraviglioso Fabrizio Frizzi con successo e poi dal noto showman emiliano, Amadeus, per un totale di dieci stagioni.

La decisione di far andare nuovamente in onda su Rai Uno lo storico programma d’intrattenimento con questa sua già tanto attesa undicesima edizione si afferma in queste ore come una conferma ufficiale. Dopo le divertenti perle regalate ai telespettatori nel corso di quest’ultima edizione, in cui sono stati invitato a partecipare sul suo palcoscenico importanti esponenti del mondo dello spettacolo, pare ci siano tutti i presupposti per ricominciare alla grande e soprattutto con alcune interessanti novità.

“Soliti Ignoti” il ritorno: la data d’inizio e le sue novità

In contemporanea alla pubblicazione dell’annuncio diramatosi in fretta tramite i social sull’appanna avvenuto inizio dei casting indetti per la prossima edizione. E dunque iniziata la ricerca delle sue fondamentali “identità misteriose”, la produzione svela anche la data in cui andrà in onda la prima puntata dopo la pausa estiva.

“Soliti Ignoti” riprenderà a partire dal prossimo 13 settembre. La fascia oraria sembra che sia destinata a restare la stessa delle precedenti annualità. Confermato dunque anche l’orario dell’appuntamento, che resterà come al suo solito riddato per le 20.40, non resta che raccontare quali saranno le sue novità. Purtroppo il pubblico sarà destinato a rimanere nella stessa condizione di chiusura per garantire maggiore sicurezza.

Ma vista per l’appunto le drammatiche consapevolezze che l’emergenza affrontata dalla penisola italiana a causa della pandemia da coronavirus, lo show sembra voler mantenere una sorta di rispetto. Nonostante le numerose difficoltà che ha essa portato con sé, condizionando anche la messa in onda del programma nello scorso anno, gli autori avrebbero deciso di devolvere anche stavolta il montepremi finale in beneficenza.