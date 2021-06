“Una favola”. Serena Garitta, principessa urbana, svela i propri segreti: unica – FOTO

Serena Garitta. L’ex campionessa del Grande Fratello 4 e novello personaggio televisivo, svela un segreto che riguarda gli ultimi suggestivi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Il pubblico adulto sicuramente avrà una memoria più vivida riguardo le primissime edizione del padre di tutti i reality, il “Grande Fratello”. Sono molti i concorrenti che si sono avvicendati di annno in anno.

Alcuni sono scomparsi nell’oblio, ritornando alla solita routine, altri sono stati delle piccole meteore dello spettacolo italiano, solo una cerchia più ristretta, con effettive capacità o un carattere più prorompente, è riuscita a emergere e restare salda sugli schermi nostrani.

In questo numero è da annoverare sicuramente Serena Garitta. Vi ricordate di lei? Fu la vincitrice della 4^ stagione del programma. Simpatica, esuberante, spigliata, salì sul podio lasciando alle sue spalle Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese.

Da quel momento si è divisa tra le reti RAI e Mediaset, non si è mai fermata, ricoprendo anche ruoli importanti come inviata di trasmissioni che si occupano di cronaca e attualità come “La vita in diretta” o “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”. Nel corso dell’ultimo anno, invece, ha fatto parte del cast di ” Ogni mattina” su TV8.

Serena Garitta svela i suoi segreti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Non solo televisione, Serena Garitta, classe 1978, cavalca l’onda dei tempi ed è diventata anche un personaggio molto seguito sul web. Solo su Instagram conta una platea di 328mila follower che quotidianamente attendono i suoi aggiornamenti.

Condivide con i fan momenti importanti della sua vita professionale e personale. Dando una rapida occhiata alla sua bacheca è facile scorgerla spesso insieme a una persona speciale; stiamo parlando del piccolo Renzo (nato nel 2016), figlio avuto dal compagno, il tennista Nicolò Ancona.

L’ultimo post che Serena Garitta ha condiviso nasconde un simpatico trucco che la stessa showgirl svela senza problemi. Appare bellissima in un selfie bucolico, il viso in primo piano appena baciato da un raggio di sole e i capelli lunghi e biondi (anche se eravamo abituali a tinte più scure) le ricadono dolcemente sulle spalle. Dietro di lei uno sfondo suggestivo e fiori d’oleandro che impreziosiscono l’immagine.

Chissà in quale location da sogno si trova. E proprio qui avviene la magia; la donna dice in un video successivo: “Facile farsi le foto belle in posti meravigliosi. Provate a farle in parcheggio!”. Ebbene si, svelato l’arcano, la Garitta si trova proprio in una zona urbana, riuscendo a scovare l’angolo perfetto anche in una situazione non congeniale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

“Non è il contesto a renderlo meraviglioso, ma il soggetto” – scrive dolcemente un fan. In molti sono d’accordo: “Sei una favola”, “Bellissima”, Affascinante come sempre, primo piano da star”.