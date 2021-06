Valentina Ferragni bellissima con alle spalle il lago, che incanto-FOTO

La bella influencer ha condiviso uno scatto su instagram che la ritrae in primo piano con alle spalle un lago

Valentina Ferragni è bellissima nel suo ultimo scatto su instagram dove appare in primo piano con alle spalle il lago. Si trova nei pressi di Milano al Wakeparadise dove oltretutto si può praticare anche surf e infatti l’influencer lo ha fatto tempo fa. Aveva scherzato scrivendo:”Oggi surfando in Milangeles”. Insomma è una sorta di parco acquatico a Milano, molto utile in questi giorni di caldo. Altrimenti l’influencer va sul Lago di Como e si gode del relax.

Valentina Ferragni impegnata con le sfilate a Milano

Al momento la piccola Ferragni è impegnata a Milano con le sfilate di alta moda della stagione. Ha infatti già partecipato a quelle di Dior, che si è tenuta in Grecia ed è stato un evento unico. Poi qualche giorno fa ha presenziato a quella di Prada che si è tenuta sul Lago di Como. Intanto però tra una sfilata di marchi importanti e l’altra, l’infuencer coglie l’occasione quando può di sponsorizzare la sua azienda di gioielli con qualche scatto incredibile. Ma in mezzo a tutto questo lavoro, la Ferragni trova anche il tempo di vaccinarsi, dando il buone esempio a 3,9 milioni di persone che la seguono. Ha scattato una foto mentre la vaccinavano e ha scritto:”Oggi è un giorno molto speciale per me. Ho fatto la mia prima dose di vaccino contro il covid.

Non dimenticherò mai la paura e la preoccupazione dei giorni passati durante la pandemia. Le ambulanze che passavano ogni 2 minuti, i giorni in cui ci sentivano persi senza un futuro. Ho fatto il vaccino non solo per me, ma per la mia famiglia, i miei amici, colleghi, per chiunque incontro, abbraccio, parlo o sorrido. Lo faccio per la comunità. Per favore vacciniamoci tutti”. Sicuramente un messaggio che fa riflettere i cittadini e forse li spingerà anche a trovare il coraggio di vaccinarsi, nonostante le notizie spiacevoli sui vaccini che si sono dimostrati in alcuni casi letali. La Ferragni si esprime anche sulla recente presa di posizione del Vaticano nei confronti della legge DDL ZAN. Non è certo una sorpresa che il Vaticano sia contrario, poiché va completamente contro il loro pensiero cattolico. Ed è giusto che ognuno abbia la propria linea di pensiero. Secondo la Ferragni però non è così.

Infatti ritiene che il Vaticano prova odio nei confronti di chi verrebbe tutelato da questa legge. Un’affermazione troppo forte e fuori dal contesto in questo caso. Indubbiamente il rifiuto del Vaticano può compromettere l’uscita della legge, ma è troppo azzardato sostenere che i membri del Vaticano provino odio.