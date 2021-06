“La mia preferita da sempre”. Vittoria Puccini, incarnazione di classe ed eleganza – FOTO

Vittoria Puccini. L’attrice fiorentina ha condiviso su Instagram immagini suggestive da un luogo unicp in occasione di un evento speciale. Scopriamo di cosa si tratta

Erano i primissimi anni duemila quando su Canale 5 venne trasmessa una serie televisiva tutta italiana, destinata a fare la storia della nostra televisione. In sole due stagioni “Elisa di Rivombrosa” catturò l’attenzione del pubblico e lo fidelizzò per sempre.

La storia avvincente, i luoghi suggestivi, la colonna sonora diventata iconica, ne fecero un piccolo gioiellino. A garantire il successo dell’opera fu in grandissima parte merito dell’ottimo lavoro degli interpreti. A ricoprire il ruolo principale fu una allora semisconosciuta attrice fiorentina, Vittoria Puccini, per il quale vinse il “Telegatto” come personaggio femminile. I suoi tratti deliziosi e l’innegabile bravura le conferirono un’immediata popolarità. Si sa, però, che è un dono effimero.

Tuttavia l’artista, classe 1981, non è stata affatto una meteora dello spettacolo nostrano. É riuscita ben presto a scrollarsi di dosso l’ingombrante personaggio della fiction con la quale tutti la identificavano e la sua carriera ha raggiunto vette altissime. Ha ottenuto premi prestigiosi tra cui tre volte il “Premio Diamanti al Cinema” come migliore attrice protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia. L’ultima fatica è stata la miniserie Rai “La fuggitiva”.

Vittoria Puccini: grande classe in un luogo unico

Nonostante la chiusura recente dell’ultima stagione televisiva, si pensa già al futuro. Presso l’Altare della Patria a Roma è stato presentato il palinsesto dei programmi della RAI. A raccontarci il suo impegno in tale occasione è stata l’attrice Vittoria Puccini.

Alla sua platea su Instagram che attualmente conta 172mila follower, ha scritto le seguenti parole: “Una scenografia spettacolare per un’occasione speciale: la presentazione del palinsesto Rai. Il Vittoriano, uno dei monumenti più rappresentativi d’Italia, è lo sfondo storico d’eccezione che ha accolto oggi un’idea di futuro che troverà nei programmi della prossima stagione un magnifico approdo. È stato incredibile aver assistito al racconto di ciò che verrà in un luogo così suggestivo e senza tempo”.

E ugualmente senza tempo è la bellezza della stessa Puccini. L’interprete, candidata ai “David di Donatello” come miglior attrice protagonista per il ruolo struggente e difficile che ha interpretato nel film “18 regali”, ci ha offerto immagini incantevoli della serata trascorsa in un luogo chiave per la nostra nazione.

Le esperte di moda dicono di non far mancare mai nel proprio guardaroba un tubino nero. L’attrice le ha prese in parola, si presenta così, semplice ed elegantissima. Unico tocco di colore: le scarpe fucsia dall’altissimo tacco sottile. Lo sfondo è una Roma senza tempo. Trucco semplice, quasi inesistente: un volto come il suo non ha bisogno di caricature e artefici.

“Sei la mia preferita da sempre” – scrive un fan. Arrivano a valanga altri commenti: “Non vedo l’ora di vedere la tua nuova fiction di Rai Uno”, “Davvero incantevole”, “Splendida”, “Divina”, “Voglio il trucco per essere così perfetta”.