Al Bano Carrisi ha vissuto un momento tragico: le sue parole

Il noto cantante Al Bano Carrisi ha trascorso un periodo molto difficile della sua vita che per fortuna si è lasciato alle spalle. Per la maggior parte delle persone nel mondo l’ultimo anno è stato molto duro a causa della pandemia del Covid-19 che ha lasciato dietro di sé morti e malattie. Un momento molto difficile per tutti ma che stiamo superando pian piano con l’aiuto dei vaccini e usando la mascherina nonché con le buone abitudini di lavarsi spesso le mani e non assembrarsi.

Per il Leone di Cellino San Marco è stata molto dura e di recente in un’intervista ha detto, a proposito dell’emergenza sanitaria del coronavirus: “La nostalgia per non poter cantare è stata una tragedia, è stata dura, dura davvero. Menomale che ho fatto tanta televisione, avevo tournée previste in Giappone, Australia, Brasile, tutte svanite come neve al sole”.

Le rivelazioni di Al Bano Carrisi sul vaccino anti Covid

Sempre durante la lunga intervista rilasciata di recente, Al Bano Carrisi ha dichiarato di essersi sottoposto già al vaccino anti Covid e a proposito di chi invece non vuole farlo, ha dichiarato: “Nel mondo dello spettacolo ci sono tanti no vax e anche nomi importanti, ma non sarò di certo io a rivelare chi sono”. Inoltre, sempre riguardo all’argomento coronavirus, ha affermato di voler organizzare una festa enorme piena di ospiti e musica quando il Covid “sarà morto con una bara nella fossa”.

Al Bano quindi, come tutti, ha trascorso dei momenti molto difficili perché non ha potuto esibirsi in giro per il mondo, accompagnato anche da Romina Power, sua compagna artistica, ex moglie e madre dei suoi tre figli: Romina Junior, Cristel e Yari.