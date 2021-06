Serena Garitta ha fatto sognare i suoi followers condividendo una fotografia in cui indossa un bikini spettacolare: le sue forme sono da infarto.

Bella, affascinante e con un fisico da sogno: Serena Garitta continua a spopolare sul web. La nativa di Genova prese parte alla quarta edizione del ‘Grande Fratello, vincendo con il 63% dei voti (l’edizione in cui c’erano altri personaggi come Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese). La classe 1978 ha preso parte ad altri show ed è stata spesso ospite nei cosiddetti salotti televisivi.

La 43enne, poco fa, ha deciso di mandare in estasi il suo pubblico condividendo una fotografia spettacolare in cui indossa un bikini eccezionale. Le sue curve piazzate così in bella mostra conquistano subito l’attenzione dei seguaci.

Serena Garitta, il bikini non contiene: che davanzale!

Serena, poco fa, ha sorpreso tutta la sua platea di ammiratori condividendo una foto da paura. La showgirl è comodamente seduta sugli scogli e indossa un bikini stupefacente. Il costumino non contiene proprio niente e scopre il suo décolleté da infarto. Il davanzale della 43enne è semplicemente pazzesco e anche il suo stacco di coscia non è da sottovalutare.

“Volevo dirvi che è vera quella cosa che dicono che ci si abbronza anche se ci sono le nuvole”, ha scritto nella didascalia. In Italia, nonostante le temperature record di questi giorni, il cielo è praticamente coperto dalla sabbia (sembra un ammasso di nuvole). I vip e i personaggi televisivi stanno comunque andando al mare per rinfrescarsi. “Accidenti che fisico”, ha scritto un utente. La sua esclamazione ha reso perfettamente la reazione che in molti hanno avuto davanti all’immagine.

Nonostante gli anni che avanzano, la Garitta è in uno stato di forma incredibile e il suo corpo è provocante e strepitoso come dieci anni fa.