L’aggressione è avvenuta questo venerdì 25 giugno. A riferirlo sono le autorità locali: il folle gesto sembrerebbe apparentemente immotivato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AIMAcare Pflegedienst (@aimacare_pflegedienst)

Attacco con coltello a Würzburg, in Germania. Il folle episodio è avvenuto questo venerdì 25 giugno pomeriggio nel centro della nota città della Baviera, dove un uomo ha improvvisamente aggredito con un coltello diversi passanti sulla strada. La notizia trova conferma anche nella dichiarazione delle autorità e della polizia locali. Stando a quanto riporta la fonte ufficiale l’aggressione sembra essere apparentemente immotivata.

I quotidiani tedeschi riferiscono il drammatico bollettino: almeno 3 morti e 6 i feriti secondo le prime ricostruzioni. Il criminale è stato neutralizzato dalla polizia a colpi di arma da fuoco: decisivo il proiettile alla gamba. L’evento è stato annunciato anche su Twittter, dove l’account ufficiale delle forze twitta che la zona di Barbarossaplatz (piazza di Barbarossa) è stata transennata e limitata al traffico per agevolare la prosecuzione delle indagini.

NON PERDERTI ANCHE >>> Sparatoria all’esterno di un abitazione: ucciso un ragazzo, gravi altri due

“Diversi morti e feriti da piangere”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hier_bin_ich_80

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Miriam, morta investita da un monopattino: arrestate le due accusate

Secondo quanto riportano i notiziari locali il drammatico evento è avvenuto nel pomeriggio. A tal proposito la portavoce della polizia Kerstin Kunick ha riferito ai media che gli agenti sono stati allertati intorno alle 17:00 per un attacco con un coltello a piazza Barbarossa, nel centro della città. I video circolanti in rete mostrano l’aggressore a piedi nudi scaraventarsi su alcuni passanti: la scena è stata ripresa proprio dai cellulari di alcuni passeggeri di un tram. Molti di loro sono stati soccorso dai servizi di emergenza.

Stando a quanto si legge nei quotidiani tedeschi numerosi occupanti del mezzo pubblico hanno avuto delle importanti crisi di panico mentre assistevano inermi alla tragedia. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine alcuni passanti hanno cercato di fermare senza successo il criminale con l’aiuto di sedie e bastoni. La polizia è riuscita a neutralizzare il malvivente con un colpo di proiettile all’altezza della gamba.

Su Twitter, gli agenti confermano la notizia e rassicurano la popolazione: “Abbiamo arrestato un sospetto. Non ci sono indizi di un eventuale complice. Non ci sono rischi per la popolazione! Per cortesia siate cauti con le ipotesi – seguono informazioni”. Un testimone ha riportato su Twitter la sua versione: “una scena terribile […] l’aggressore ha ucciso una donna che giaceva a terra. Tutti i passeggeri del tram erano sconvolti. Alcuni di loro hanno avuto un attacco di panico.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Weinland Franken (@weinlandfranken)

“Impugnava un grande coltello e ha iniziato ad aggredire a morte i passanti.” – ha annunciato Julia Runze – “Molte persone hanno cercato di tirargli sedie, bastoni o cellulari per fermarlo.”

Fonte Fonte CTV News