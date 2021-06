Aka7even, il cantante si confessa: da Amici a quella volta in cui Fedez…

Aka7even si sta godendo il successo acquisito grazie alla partecipazione al talent di Maria De Filippi. Il cantante si confessa: da Maria De Filippi a quella volta in cui Fedez…

Tra i cantanti che si sono distinti nell’ultima edizione di “Amici”, il talent di Maria De Filippi c’è lui, Aka7even. L’artista pur non avendo vinto il talent si è comunque creato la sua fetta di pubblico. Molto seguito su Instagram, dove vanta quasi 1 milione di followers, è un periodo pieno di soddisfazioni per il cantante.

Proprio quattro giorni fa ha voluto condividere con i fans il suo ultimo traguardo: “Loca disco di platino 💿 AKA7EVEN disco d’oro”. Tantissimi i commenti anche dei colleghi quali Gigi D’Alessio e Tancredi. In queste ore fanno eco le dichiarazioni dallo stesso rilasciate col quale racconta sia la sua esperienza con la De Filippi e si toglie qualche sassolino della scarpa parlando di Fedez e di quando lo eliminò dal talent.

Aka7even, le dichiarazioni su Fedez

“Maria De Filippi è stata una sorta di mamma anche lei insieme alla Pettinelli. Quando ero giù di morale spesso salivo su per sfogarmi con lei. La sua parola mette di buon umore“ parole di stima per la regina di Canale Cinque. Quello che invece hanno avuto maggior impatto sul web sono le dichiarazioni su Fedez.

Forse non tutti sanno che il rapper ha eliminato Aka7even ad X Factor, una scelta di cui poi lo stesso si era pentito. “Non ho mai provato risentimento per l’eliminazione di Fedez…io ero contento di essere uscito ai Bootcamp, perché ero ancora acerbo, e sono sicuro che se avessi proseguito il percorso a 16 anni, mi sarei bruciato dopo poco.”

Parole che denotano non solo stima verso il collega con cui piacerebbe collaborare – così lo stesso ha dichiarato durante l’intervista – ma rispetto. I fans sognano i due a lavoro insieme.