Al Bano ha deciso, svelati gli eredi. Trema Cellino San Marco

Al Bano e la questione eredità. Chi prenderà il suo posto e tutti i suoi averi? Il cantante chiarisce chi saranno i suoi eredi

Al Bano e la sua eredità, un tema che sta facendo molto discutere in questi giorni. Per il cantante di Cellino San Marco un erede unico? Proprio lui ha voluto fare chiarezza su una frase che è stata interpretata male.

Il compagno di Loredana Lecciso ha parlato della sua azienda, dei suoi figli e del suo futuro lanciando un messaggio chiaro a tutti e senza equivoci.

Se le dichiarazioni di Luca Barbareschi che ha affermato di non voler lasciare nulla ai suoi figli hanno fatto discutere, quelle di Al Bano non sono da meno. Vediamo chi saranno i suoi eredi.

Al Bano e gli eredi, tutta la verità

“Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido”. Con questa frase veloce e anche un po’ piccata, Al Bano ha tagliato corto sulla questione eredità. Lo ha fatto nel corso di una intervista a TgCom24.

La sua affermazione è per sgomberare le illazioni fatte nei giorni scorsi secondo le quali Al Bano avrebbe dato nelle mani del figlio Bido tutta la gestione della Tenuta Carrisi, il piccolo paradiso che il cantante ha costruito nella sua Cellino San Marco.

Tutto era nato in seno ad una affermazione della sorella dell’ultimo figlio del cantante, Jasmine. La giovane aveva spiegato, infatti, che al più piccolo dei Carrisi piacerebbe molto gestire la tenuta e per questo vuole studiare.

“E’ una frase interpretata male – ha ribadito Al Bano – ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”.

Chiarito dunque l’equivoco. Tutti i figli del cantante avranno la stessa parte dell’eredità e non ci sarà affatto un unico erede. Ridendo sulla questione, infine, Al Bano chiude questa parentesi con una simpatica battuta: “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace”.