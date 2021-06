La bella Tatangelo ha condiviso un video su instagram con sottofondo la sua canzone e si inquadra dall’alto, spettacolo

Anna Tatangelo ha condiviso un video su instagram con sottofondo la sua canzone e si inquadra dall’alto mostrando un decolleté magnifico e prorompente. Poi condivide anche un pezzo del video sella nuova canzone su youtube, Sangria. Ovviamente è bellissima come sempre e sensuale. La Tatangelo tra lavoro e relax sta passando una bella estate movimentata.

Anna Tatangelo e il suo disco che sa di rinascita

La Tatangelo ha finalmente terminato il suo disco Anna zero, dove all’interno troviamo le note canzoni che in questo periodo ha già fatto sentire, Serenata e Sangria. All’uscita del disco la cantante ha condiviso una serie di parole descrivendo le sensazioni al riguardo:“Tra poco uscirà il mio disco AnnaZero e devo dirvi che sono davvero emozionata. Questo disco è nato in un momento difficile della mia vita, momento di grande cambiamento. Ho messo tutta me stessa in questi due anni per lavorare ad un progetto per niente scontato, raccontando le mie paure, le mie fragilità e a tratti anche la mia forza dell’essere donna.

Spero che questo disco possa essere un messaggio per tutte quelle persone che hanno solo bisogno di una piccola spinta per non avere paura di ricominciare da Zero. Grazie. P.S. Ieri Federico Pucci mi ha detto una cosa bellissima che mi ha fatto riflettere e che vorrei girare a voi…”Questo disco bisognerebbe ascoltarlo per capire dove finisce il pregiudizio e inizia il giudizio sincero ed autentico”. La Tatangelo in questo disco forse parla anche della fine della relazione con il suo grande amore Gigi D’Alessio. Alcune frasi dette nei suoi testi fanno pensare proprio a un riferimento non troppo casuale al cantante. Ad esempio la frase di Serenata, “Tu non hai mai capito chi sono, mi hai coperta di bracciali d’oro che non valgono niente sono solo manette niente di nuovo”.

Potrebbe riferirsi ad alcune regali fatti dall’ex compagno che però poi non avevano senso perché lui non capiva chi lei davvero fosse. Una metafora che rimanda a una relazione non c’è dubbio. Chissà se Gigi coglierà il messaggio. Intanto il disco sta già ottenendo molto successo. La Tatangelo si è rinnovata con un genere totalmente diverso che le sta molto bene però.