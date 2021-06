“Ballando con le stelle”, come sta Carolyn Smith? Lei lo rivela così. Standing ovation

La ballerina e coreografa non ha voluto tacere sul suo stato di salute con i fan che la seguono, ha dato così la testimonianza di forza più grande.

Il pubblico di Rai 1 ha imparato ad amarla nel modo più sincero possibile in questi anni dietro il bancone dei giurati di “Ballando con le stelle”. L’inglese Carolyn Smith è ormai italiana a tutti gli effetti dopo essersi trasferita nel nostro Paese nel 1982 e aver sposato l’amore della sua vita, Ernestino Michielotto, anche lui ballerino e coreografo.

Giudice implacabile ma capace anche di far gioire con battute sagaci anche nei momenti più duri della sua vita, Carolyn non ha mai smesso di sorridere neppure quando le è stato diagnosticato il cancro al seno. Ha dimostrato così a milioni di donne che la malattia va affrontata a testa alta e con spirito positivo, anche per tenere alto l’umore di chi sta accanto in quei momenti bui.

La coreografa ha sempre raccontato la sua situazione sia in tv che sui social, il messaggio che ha lanciato con il suo ultimo post su Instagram è da applausi per quanto raccontato al pubblico con il suo, apparente, tacito silenzio.

Carolyn Smith confessa tutto: “Amatevi”

Alcune settimane fa Carolyn Smith aveva raccontato di essersi sottoposta all’ultima somministrazione di chemioterapia biologica, sperava fosse l’ultima volta che entrava in ospedale per questo tipo di trattamento.

Nella sua pagina Instagram ha deciso di essere da esempio per le donne che come lei stanno attraversando questo difficile calvario, uno stimolo ad andare avanti sempre. Lo ha fatto anche nell’ultima foto pubblicata in cui si mostra completamente struccata, capelli ingrigiti, rughe in vista ma un sorriso disarmante che riempie la scena. “Libertà significa non aver paura di mostrarsi al naturale😌#beyourself”, scrive lei.

Un messaggio di accettazione anche quando tutto sembra perso, dove però la positività interiore ed il volersi bene fanno sempre la differenza. Al suo appello risponde Ambra Angiolini che condensa in poche righe il pensiero di molti follower: “Io vedo solo gli occhi…tantissimi occhi, uno dentro l’altro e ritorno 😍”.