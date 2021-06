“Ballando con le stelle”, ha vinto l’ottava edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto l’ottava edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di un attore molto bello che non vediamo da un po’

Aria di novità a “Ballando con le stelle” per la prossima edizione. Se ormai l’addio di Guillermo Mariotto è data per scontata, si pensa a chi possa sostituirlo. I ben informati dicono che al suo posto arriverebbe Bianca Guaccero, amatissima dal pubblico a casa.

Oltre alla giuria è partito il toto-nomi anche sui passibili partecipanti. Nelle ultime ore non si parla d’altro che di Federico Fashion Style. Per i ben informati la sua partecipazione sarebbe già certa.

Nell’attesa di avere delle conferme, ripercorriamo un po’ le vecchie stagioni del programma. Vi ricordate chi ha vinto l’ottava edizione? E soprattutto sapete com’è oggi?

“Ballando con le stelle”, il vincitore dell’ottava edizione: tutto su di lui

L’ottava edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Andrés Gil e Anastasia Kuzmina che hanno totalizzato il 57% delle preferenze del pubblico.

L’attore e il modello argentino ha conquistato il pubblico di Rai 1 e si è aggiudicato la vittoria sbaragliando gli avversari. L’esperienza è stata così coinvolgente che nella primavera 2012 ha partecipato, sempre in coppia con la Kuzmina, a “Ballando con te”, lo spin-off del programma di Milly Carlucci su Rai 1. Nella sfida dei campioni si è piazzato al terzo posto.

La coppia formata da Gil-Kuzmina, soprannominati “I ballerini” proprio per i due successi ottenuti nel talent della Carlucci, ha partecipato al reality di Rai 2, “Pechino Express” con un altro ottimo risultato. Per loro il secondo posto.

Da qui per l’argentino una serie di partecipazioni tra cinema e tv. Lavora al fianco di Giancarlo Giannini, Jordi Mollà, Martina Stella e Monica Scattini in “Dimmi di sì”di Rosario Errico. Poi arriva nel cast di “Don Matteo” e anche in quello di “Che Dio ci aiuti 3”.

Il suo volto si vede anche sulle reti Mediaset nella miniserie “Chiamatemi Francesco” nei panni di Padre Pepe. Ultima sua apparizione è stata quella del 2016 nella serie argentina “Las Estrellas, Five Stars”.