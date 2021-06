Si rompe il lucernario e precipita dal nono piano: muore ragazza di 16 anni

Una ragazza di 16 anni è morta ieri sera a Bari dopo essere precipitata dal terrazzo della sua abitazione in seguito alla rottura del lucernario su cui stava camminando.

Tragedia a Bari nella serata di ieri. Una ragazza di 16 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal terrazzo della sua abitazione, un appartamento al nono piano di un palazzo nel quartiere Madonnella. L’adolescente pare stesse camminando su un lucernario che improvvisamente si è rotto facendola precipitare nel vuoto. Inutili sono risultati i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. Avviate le indagini sul caso dai carabinieri intervenuti insieme alla Polizia Locale.

Bari, si rompe il lucernario e precipita nel vuoto dal nono piano: perde la vita ragazza di 16 anni

Nella serata di ieri, giovedì 24 giugno, una ragazza di 16 anni è morta a Bari precipitando dal nono piano di un palazzo.

La vittima si trovava, secondo quanto ricostruito, come riferisce la redazione de Il Quotidiano Nazionale, con un’amica nel terrazzo della sua abitazione, in un palazzo nel quartiere Madonnella. Mentre camminava su un lucernario, quest’ultimo si è improvvisamente rotto facendola cadere nel vuoto.

Presso il condominio sono arrivati i soccorsi del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso dell’adolescente: troppo gravi le ferite riportate nella caduta da un’altezza di diversi metri.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale del capoluogo pugliese che hanno provveduto agli accertamenti del caso. Sulla vicenda, il pubblico ministero di turno, Desireè Digeronimo, scrive Il Quotidiano Nazionale, ha aperto un fascicolo di indagine ed ha disposto il sequestro del terrazzo in questione per i dovuti accertamenti. in modo da chiarire la dinamica del drammatico episodio ed accertare eventuali responsabilità.

Al vaglio degli inquirenti le ragioni che hanno provocato la rottura del lucernario dell’abitazione e le condizioni di sicurezza del luogo.