“Battiti Live”, anticipazioni: gli artisti della prima serata, nomi da capogiro

Tutto pronto per Battiti Live, l’evento musicale che accompagnerà il pubblico quest’estate. Stasera la prima data che vedrà salire sul palco numerosi artisti: ecco di chi si tratta

Torna l’edizione 2021 di Battiti Live che intratterrà il pubblico anche quest’estate. Ancora una volta al timone Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. A salire sul palco i maggiori artisti italiani che presenteranno i loro nuovi singoli, così come i brani di successo degli ultimi mesi. Questa sera la prima puntata che sarà trasmessa in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Saranno cinque gli appuntamenti, seguiti da una serata speciale che andrà a raccogliere “il meglio di”. La messa in onda su Italia 1 partirà dalla metà del mese di luglio.

Gli artisti della prima serata di Battiti Live: da Fedez a Colapesce e Dimartino

La 19esima edizione si svolgerà nuovamente in Puglia, precisamente da Otranto, e a salire sul palco questa sera più di venti artisti che andranno a surriscaldare la serata. Ad annunciare i nomi dei primi musicisti che si esibiranno a Battiti Live è stato l’account ufficiale di Radio Norba. Ecco chi ci sarà.

Il pubblico potrà divertirsi a cantare i singoli che impazzano in radio e sui social. Ci saranno Fedez e Orietta Berti con il loro brano “Mille” -assente Achille Lauro- ma anche il secondo classificato di Amici, Sangiovanni, che si esibirà con la sua “Malibù“. E ancora: Nek, Master KG, Dotan, Gazzelle, Francesca Michielin e Capo Plaza.

Da Amici ci sarà anche Deddy, e non mancheranno gli artisti in grado di conquistarsi puntualmente un posto tra i tormentoni estivi. Da Irama a Giusy Ferreri, e ancora Takagi&Ketra, i Boomdabash, Baby K, Alessandra Amoroso, Annalisa, Federico Rossi, Noemi e Shade.

A loro si aggiungeranno alcuni protagonisti dello scorso Festival di Sanremo, i Coma_Cose e Colapesce e Dimartino. Infine Mara Sattei, Arianna e Andrea Damante. Una serata ricca di musica e divertimento, assicurano i due presentatori, che per l’occasione hanno voluto rilasciare un singolo. “Anno Zero” è un esperimento nato quasi per gioco tra Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, e che accompagnerà l’evento musicale dell’estate.

Conto alla rovescia iniziato per la nuova edizione di Battiti Live che intratterrà il pubblico di Italia 1 da metà luglio, ogni settimana con un appuntamento davvero imperdibile.