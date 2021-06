“Beautiful”, anticipazioni puntata 26 giugno: Ridge parte con Shauna?

Beautiful, anticipazioni 26 giugno: Ridge non sa se tornare da Shauna. Quinn lo spinge a provare il tutto per tutto.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge alle prese con il tradimento di Brooke. Dopo aver visto il video del bacio con Bill, il Forrester non riesce più a credere alle buone intenzioni della moglie. Spinto da Quinn – che da sempre fa il tifo per l’amica Shauna – Ridge progetta di raggiungere la Fulton e fermarla prima che lasci Los Angeles. Anche Katie è rimasta profondamente colpita dalla visione del filmato. La più giovane delle sorelle Logan si è sentita tradita non solo da suo marito, ma anche da sua sorella e adesso sostiene di aver bisogno di una pausa di riflessione. Su suggerimento di Brooke, Bill l’ha seguita fuori da casa Forrester.

Beautiful, anticipazioni 26 giugno: Brooke affronta Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke affronterà nuovamente Quinn. Per le due è giunta l’ora della resa dei conti. Nel frattempo Bill cercherà di far ragionare Katie, ma lei non sembrerà disposta a perdonarlo. Anche il loro matrimonio è ormai giunto al capolinea.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge sarà indeciso sul fermare Shauna dal partire per Las Vegas. Per quanto si senta tradito da Brooke, il Forrester non riesce a non pensare che anche Shauna abbia la sua parte in tutto questo. Perché ha ripreso Bill e Brooke? Perché non è venuto a dirglielo subito invece che sparire nel nulla? Mettendo da parte tutti gli interrogativi, Ridge deciderà tuttavia di seguire l’istinto e chiederà a Shauna di poter partire con lei. A questo punto la Fulton si opporrà: per quanto ami Ridge, non vuole essere il chiodo schiaccia chiodo di nessuno.

La prossima puntata di Beautifulandrà in onda domani, sabato 26 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.