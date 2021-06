Bevande fai da te: ricette per rinfrescarsi e sfuggire al caldo insopportabile!

Ecco tutto quello che c’è da sapere e quello che serve per creare delle bevande fai da te, perfette per avere tregua dal caldo torrido.

Con l’arrivo del caldo, quello asfissiante e fastidioso che vi fa grondare di sudore, è necessario per la vostra salute mantenere una buona idratazione. Molte volte non si da molta importanza al fatto che il sudore serve a regolare la temperatura all’interno del corpo in modo da farlo funzionare al migliore dei modi.

Tuttavia con il sudore l’organismo perde molta acqua e sali minerali che sono necessari affinché avvengano tutte le reazioni chimiche che ci tengono in vita.

Con il caldo, quindi, è necessario iniziare a bere di più e non c’è nulla di meglio che bere delle buone bevande fresche fatte in casa.

I benefici delle bevande estive fai da te

I benefici di questi tipi di bevande, fatte direttamente con le vostre mani, sono molteplici. Il primo è sicuramente il fatto che, essendo autoprodotte, potete evitare di inserire degli elementi che, assunti in dosi eccessive durante la giornata, possono a lungo andare arrecare danni al vostro organismo. Uno di questi è sicuramente lo zucchero. Preparare bevande fai da te è vantaggioso anche dal punto di vista economico: infatti,, creando voi stessi la vostra bevanda, andrete a risparmiare, evitando di comprare le bevande in commercio.

Una delle migliori bevande da preparare in casa durante l’estate è sicuramente il latte di mandorla.

Prepararla è davvero semplice. Non dovrete far altro che mettere in ammollo circa 120 grammi di mandorle sgusciate in 500 ml di acqua per almeno 1 ora. Dopo di che dovrete tritare con un mixer tutto il composto aggiungendo, poi, anche altri 500 ml di acqua.

A questo punto potete anche aggiungere un cucchiaino di miele e continuare a frullare fino ad ottenere una crema omogenea. Infine non dovrete far altro che filtrare il tutto con un colino. Una volta terminato questo passaggio, non dovrete far altro che far riposare il tutto in frigorifero per circa 1 ora avendo cura di coprire il tutto con una pellicola.

La limonata per rinfrescare

Un’altra bibita che d’estate non può mancare è la limonata che è molto dissetante. Prepararla è semplicissimo. Mettete in una caraffa 1 litro di acqua con 60 grammi di zucchero e mescolate fin quando lo zucchero non si è sciolto completamente. Spremete il succo di 6 limoni e aggiungete il tutto all’acqua. A questo punto potete aggiungere del ghiaccio tritato e qualche fogliolina di menta. Conservate il tutto in frigo e servite ben fresca la vostra limonata.