“Le brasiliane sono calienti” Juliana Moreira, l’outfit conquista – FOTO

Juliana Moreira, l’outfit total yellow conquista il web. Occhiali da sole e l’inconfondibile sorriso convincono, fantastica.

Bellezza brasiliana, sorriso che conquista…di chi stiamo parlando? di Juliana Moreira, la bellissima latina amata sia sul piccolo schermo – dove vanta nel corso degli anni a diverse partecipazioni e conduzioni di programmi tv sulle reti Mediaset – che sui social dove ha quasi raggiunto il milione di follower. Una delle ultime foto postate – quella sopra proposta – risale a pochi giorni fa e la vedono impegnata mentre suona il pianoforte.

“Suono 🎹 la ninna nanna e vado 😂 buona notte ragazzi ❤️” sfoggiando un abito – o tuta, non si riesce ben a comprendere – a fantasia sulle tonalità del blu e del giallo con ampia scollatura a V sulla schiena ammirandola nella sua tonicità.

Juliana Moreira, l’outfit che ha conquistato il web

Juliana Moreira sfoggia un outfit colorato che mette buonumore. Il giallo accentua la sua pelle bruna e incanta tutti: pantaloncino morbido e fresco e maglietta abbinata e arricchita da volant lungo i lati. “Colori 🐲 …e come si dice in Brasile, vendendo questa foto direi… Beijinho no ombro meu bem 👋🏽👋🏽👋🏽 tô brincando gente 🙃🤣😅” (Baciami sulla spalla piccola sto scherzando).

Un commento che ha scatenato l’ilarità dei followers a lei connazionali ma non mancano ovviamente i commenti in italiano, come quello di un fan che scrive un pensiero non tanto originale, anzi che fa parte dell’immaginario collettivo. Tuttavia fa sempre piacere: “Le brasiliane sono calienti”.

In effetti, la Moreira di giallo vestita, abbronzata e occhiali da sole insieme danno un risultato interessante, bello e gradevole da guardare.

Sposata dal 2017 con Edoardo Stoppa, appaiono insieme sia sul web ma anche in tv come qualche spot promozionale a cui la coppia famosa ha preso parte. Spesso la modella e l’ex inviato di “Striscia la Notizia”, partecipano insieme ai progetti lavorativi.