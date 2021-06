“Tua mamma ha fatto un capolavoro”, Bianca Atzei e il davanzale che fa impazzire i fan – FOTO

“Tua mamma ha fatto un capolavoro”: i followers impazziscono per l’ultimo scatto pubblicato da Bianca Atzei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Negli ultimi tempi, Bianca Atzei sembrava aver messo da parte la propria carriera musicale per dedicarsi ad altri interessi. Sicuramente, dopo la delusione amorosa avuta da Max Biaggi, la cantante si è presa un periodo di pausa dagli impegni lavorativi: periodo in cui ha cercato di rimettersi in sesto e di superare l’immenso dolore.

Attualmente, nella vita dell’artista c’è Stefano Corti, celebre inviato de “Le Iene” che sembra averle fatto tornare il sorriso. Grazie a lui, Bianca ha deciso di riprendere in mano la propria carriera e di dedicarsi ad un nuovo progetto. Dopo la sua ultima collaborazione con i Legno nel brano “John Travolta“, la Atzei sarebbe pronta per compiere un grande passo: l’annuncio ha sorpreso gli utenti.

Bianca Atzei e il davanzale che fa impazzire i fan – FOTO

