“Cowgirl”. Giulia De Lellis cambia stile e i suoi followers vanno in tilt FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una dei personaggi più amati del mondo dei social. Ha conquistato tutti quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove centinaia di ragazzi ogni anno partecipano con la speranza di riuscire a trovare l’amore. Lei fu piuttosto fortunata perché fu una delle poche a riuscirci, quell’anno, facendo breccia nel cuore di Andrea Damante, il tronista veronese che conquistò un ampio parterre di corteggiatrici che alla fine furono costrette a tornare a casa da sole. Per Andrea e Giulia, invece, fu davvero l’inizio di un sogno ad occhi aperti.

Giulia De Lellis, sempre più bella: nell’ultimo scatto fa impazzire i suoi numerosi fans

Giulia è molto di più di una influencer, è arrivata dove nessuno è mai stato capace e ha raggiunto un successo davvero spropositato. Infatti quest’anno ha preso parte ad un film che è uscito su Sky Cinema e, successivamente, ha fatto le valigie ed è partita per Love Island Italia dove ha fatto il suo esordio come conduttrice. Il programma, che sta continuando ad andare in onda, vede diversi ragazzi e ragazze conoscersi e cercare l’amore: chi alla fine riesce a rimanere insieme, vince un montepremi in gettoni d’oro. Come conduttrice Giulia ha davvero conquistato i telespettatori, che l’hanno promossa a pieni di voti.

Giulia adesso è tornata a Milano dal suo fidanzato e dai suoi amici e si sta preparando all’estate che è appena cominciata. In attesa di riprendere ad indossare i bikini, ha pubblicato degli scatti dove è vestita come una cowgirl che ha fatto impazzire i suoi numerosi fans.