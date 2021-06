La stupenda Cristina Buccino ha condiviso una serie di foto in barca con indosso un bikini leopardato incredibile

Cristina Buccina incanta tutto il web con le sue foto sulla barca con indosso un bikini leopardato super sexy. I commenti sono tantissimi:“Un sogno”, “Immortale velleità di successo”, “Buon relax la più bella sei tu”. Anche la bellissima Buccino, come molti personaggi famosi in questo periodo ha soggiornato a Capri per qualche giorno di vacanza. Le sue foto in barca, in posa con bikini incredibili fanno sognare tutti i suoi fan.

Cristina Buccino la sua estate bollente

Per la Buccino si preannuncia un’estate bollente e ricca di mare e bikini sensuali. Dopo un lungo inverno all’insegna del covid ci vuole proprio un pò di relax. La Buccino ha iniziato l’estate subito in quarta andando a Capri e godendosi una vacanza all’italiana. A quanto pare però è single, la sua estate la trascorre da sola in compagnia di amici. Negli anni la showgirl ha mantenuto molto riserbo sulla sua situazione sentimentale. Non è mai uscita allo scoperto con un uomo. Si è parlato tanto di alcuni flirt con personaggi famosi, come Andrea Iannone ex di Belen, Stefano De Martino, sempre ex di Belen. Ma la showgirl ha sempre negato.

Evidentemente ci tiene a mantenere la sua privacy e preferisce gestire i suoi amori lontano dai riflettori. Tuttavia è davvero sorprendente che una donna bella e attraente come lei non abbia avuto un flirt duraturo nello show business ma anche fuori. Probabilmente non ha tempo, è troppo incentrata sulle sue varie attività, come l’allenamento sportivo e il suo nuovo marchio di prodotti estetici in collaborazione con le sue due sorelle, Donatella e Maria Teresa. Anche quest’ultima sembra seguire le orme della sorella rimanendo nella solitudine. Invece la più piccola Donatella, si è sposata ed ha avuto una bambina rendendo le altre due maggiori zie.

Le tre sorelle oltretutto si somigliano moltissimo, a volte si rischia anche di confonderle. Stessi capelli lunghi mori, stesso naso e labbra che hanno subito qualche ritocco dal chirurgo. Staremo a vedere se questa estate sarà quella buona per vedere la Buccino finalmente fidanzata!