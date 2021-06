Cristina D’Avena rivela le date dei suoi prossimi Live su instagram-FOTO

La magnifica cantante che per anni ci ha illuminato con la sua voce dei cartoni animati, ha rivelato le date dei prossimi Live

Cristina D’Avena su instagram ha rivelato le date dei prossimi Live che terrà in tutta Italia. Si tratta di 8 date. Si parte il 25 giugno a San Mauro Mare (FC), poi il 27 giugno a Lignano Sabbiadoro (UD), 29 giugno a Copparo (FE), il primo luglio a Fossano(CN). Il 9 luglio a San Cipriano Picentino (SA), poi il 30 luglio a Castiglioncello (LI). Le ultime tre date sono il 31 luglio a Capannori (LU), il 12 agosto a Follonica (GR) e il 28 agosto a San Marino (RSM). Un’estate piena e ricca di musica per la D’Avena, d’altronde dopo lo stop di un anno per il covid ci voleva.

Cristina D’Avena canta anche per gli azzurri

La meravigliosa cantante ha condiviso un video in occasione degli Europei quando ha giocato l’Italia per condividere la sua passione per il calcio. Ha cantato la sua canzone “Nel cuore solo il calcio”. Ha infatti lanciato un nuovo album da poco che s’intitola proprio Nel cuore il calcio. Non poteva scegliere momento migliore dato che ci sono gli europei. Le canzoni sono prese dal noto cartone Holly e Benji, sono cinque sigle. Chi non ricorda il cartone famoso che per anni ha tenuto i bambini incollati alla televisione.

All’uscita dell’album la cantante aveva speso qualche parola:”Ragazzi sono gasatissima! Esce oggi in tutti i digital stores “Nel cuore solo il calcio”, il nuovo EP dedicato ai campionati europei che stanno per iniziare..ho voluto regalarvi una chicca. La mia personale versione della primissima sigla di Holly e Benji oltre all’inedito “Nel cuore solo il calcio”. Che campione Holly e Benji, Holly e Benji Forever e l’ultimissima Tutta d’un fiato (fino al fischio finale). W la musica, W le sigle, W il calcio”.

Intanto la D’Avena riesce a concedersi anche qualche momento di relax tra una canzone e l’altra e un concerto in una città diversa ogni settimana. Recentemente ha infatti condiviso una sua foto al mare in Liguria. In bikini è davvero bellissima e sensuale. E domani tutti pronti a cantare Nel cuore solo il calcio per gli azzurri che scendono di nuovo in campo!