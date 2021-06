Caterina Balivo ha pubblicato sulla sua seguitissima pagina Instagram uno scatto in cui si scopre. Dalla spiaggia in costume è una visione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Fisico incredibile, fascino mediterraneo, bellezza mozzafiato. Caterina Balivo non smette mai di stupire il pubblico condividendo scatti sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 1,4 milioni di follower, in cui mostra il suo fascino incredibile.

41 anni, di origini napoletane, ex modella e conduttrice, la Balivo ha conquistato il pubblico negli anni presentando programmi di successo come “Detto Fatto” e “Vieni da me”. Nonostante sia lontana dagli studi televisivi dallo scoppio della pandemia, una decisione intrapresa allo scopo di dedicare più tempo alla sua splendida famiglia, la conduttrice ha portato avanti in questi mesi innumerevoli progetti. Sempre più popolare su Instagram, ha lanciato anche un suo podcast di successo.

Con l’arrivo dell’estate si sta godendo momenti di relax al fianco del marito Guido Maria Brera e dei figli Guido Alberto e Cora. Sovente su Instagram condivide attimi dalla spiaggia incantando i fan con il suo fisico mozzafiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie mai vista così: look ‘intellettuale’ ma la scollatura è da paura – FOTO

Caterina Balivo dalla spiaggia: bellezza sublime

Per vedere Caterina Balivo dalla spiaggia, vai su Successivo