Elena D’Amario e la FOTO mozzafiato in barca a Capri

La ballerina di Amici Elena D’Amario ha condiviso uno scatto su instagram incredibile, ancora una volta si vede il suo talento

Elena D’Amario ha condiviso una foto su instagram incredibile. Si trova su una barca vicino ai Faraglioni sull’Isola di Capri, e un altro ballerino la solleva in diversi passi di danza spettacolari. Con alle spalle poi una vista davvero mozzafiato. Il ballerino è Sebastian Taveira, anche lui professionista ad Amici. I due sono in vacanza insieme, come amici e colleghi però.

Elena D’Amario estate da single

Un’estate da single per la bella e brava ballerina di Amici, Elena D’Amario. Il 17 giugno su instagram ha scritto una frase nostalgica mentre si trovava in vacanza al mare. “E tu spererai che cambi in qualche modo, ma non cambierà mai…quell’annuale senso di malinconia accadrà ancora e ancora. Il compleanno che catalizza emozioni, aspettative e riflessioni. Vi abbraccio”. La frase l’ha scritta in occasione del suo compleanno, che a quanto pare ha trascorso riflettendo sulla sua vita con un pizzico di malinconia. Per la D’Amario è stato un anno ottimo tra Amici e le interviste a Verissimo. La ballerina è stata anche testimonial di Tim. Ballava nello spot durante la pubblicità.

Ha messo poi in scena molte coreografie quest’anno durante il programma, crescendo sempre più come artista. Pertanto sul fronte carriera non si può certo lamentare, ottiene le sue soddisfazioni. Per quanto riguarda l’amore invece il passo è lungo. Nel 2020 stava con un ballerino, Alessio La Padula ma la loro storia è terminata dopo capodanno. Ad Amici e a Verissimo quest’anno la ballerina ha confessato che non ha mai più provato un amore così intenso come quello per Enrico Nigiotti. I due erano concorrenti insieme ad Amici, lei come ballerina e lui come cantante. Verso la finale lui si è impuntato volendo cedere il suo posto in gara alla fidanzata.

Un amore che ha fatto sognare tutti, ma che poi è terminato. Tuttavia la D’Amario ha conservato un ricordo bellissimo e a quanto pare irripetibile. Nigiotti ad oggi è felicemente fidanzato con Giulia Diana. Invece Elena ancora non ha trovato l’uomo che le faccia battere il cuore sul serio e in modo duraturo a quanto pare.