“No vabbè anche gli addominali”, Elena Morali in perizoma e curve pericolose, sembra disegnata da Michelangelo – FOTO

La web influencer e conduttrice, Elena Morali ha messo in mostra i lati segreti del suo favoloso repertorio di forme: mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Per l’ex co-conduttrice di Elena Morali, il nuovo capitolo di vita procede a gonfie vele, nel segno di una grandezza estetica di prima classe.

Così la showgirl, ex velina televisiva sul parterre di “Colorado” ha ricevuto un’infinità di complimenti per uno scatto da far venire letteralmente il mal di testa. Basta un po’ di malizia e qualche ‘spruzzo’ di romanticismo per mettere in mostra le qualità sensuali di una divinità del web.

Di certo non la scopriamo oggi, ma già in passato aveva regalato “chicche” incredibili da un punto di vista dell’immagine di presentazione sui social. Ad oggi è sempre lì l’appuntamento per lo spettacolo più seducente, accompagnata da oltre 1,2 milioni di seguaci.

Da domani chissà, magari trale braccia di un altro uomo che la renda felice tutti i giorni e che le faccia dimenticare la passata delusione

LEGGI ANCHE>>>Elena D’Amario e la FOTO mozzafiato in barca a Capri

Elena Morali, “Troppo bella per vivere sulla Terra”

PER VEDERE LA FOTO DI ELENA MORALI, VAI SU SUCCESSIVO