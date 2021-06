Elettra Lamborghini è tornata a fare quello che le riesce meglio: il twerking. Finalmente il momento tanto atteso è arrivato, che spettacolo

Elettra Lamborghini torna alla carica con la sua passione preferita: il twerking. Non solo, è appena uscito il suo EP dell’estate che farà ballare e cantare a squarciagola anche i più timidi.

Finalmente l’attesa è finita e dopo un lungo periodo di pausa l’artista si è rimessa in sesto ed ha mostrato al pubblico la sua parte migliore. “L’Isola dei famosi”, come ha ribadito più volte, è stata solo una parentesi della sua vita, fare l’opinionista non è la sua aspirazione professionale.

“Francamente io riconosco i miei limiti dai sono onesta. Non lo so dai, forse tra qualche anno. Per me non era nemmeno il periodo, c’era la pandemia e tutto il resto – Ha rivelato in un’intervista – Quindi lo rifarei tra diversi anni, ma non dopo essere stata malata. Adesso mi sono resa conto che voglio pensare alla musica”.

GUARDA QUI>>>Elodie mai vista così: look ‘intellettuale’ ma la scollatura è da paura – FOTO

Elettra Lamborghini: Twerking beach, le curve esplodono

GUARDA QUI>>>“Battiti Live”, anticipazioni: gli artisti della prima serata, nomi da capogiro

Seguita da quasi sette milioni di follower, Elettra Lamborghini ha appena presentato su Instagram la nuova hit dell’estate. Twerking beach è appena uscito e sta già facendo impazzire gli ascoltatori e i fan che seguono la cantante sui social.

La Lamborghini si mostra con il suo look preferito: abito attillato a fantasia attraverso cui si intravedono le sue curve che infiammano gli occhi dei follower. Il vestito è bianco e mette ancora più in risalto i lati migliori dell’artista.

“E chi non lo ascolta non balla per tutta l’estate” Scrive ironica sotto al post. Subito è pioggia di like e commenti e qualcuno aggiunge: “Finalmente” e poi ancora: “Spacca tutto queen”.

Elettra aveva già spiazzato i fan con l’anticipazione dell’EP con una foto senza veli pubblicata qualche giorno fa su Instagram. Fuori tutto per lanciare il nuovo disco che sta già avendo molto successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini in questo inverno particolare ha fatto il pieno di energie ed ora non si ferma più. Ha tante idee e progetti in testa che piano piano diventeranno realtà e un dono per tutte quelle persone che da anni ormai la seguono.