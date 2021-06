Elisa Isoardi, chi sostituirà: Mediaset ha deciso il suo futuro

Elisa Isoardi, Mediaset ha deciso il suo futuro: l’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” sbarcherà presto in tv con un programma tutto suo

La stagione televisiva appena conclusasi ha portato alla ribalta la splendida Elisa Isoardi, celebre conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini. A settembre, la presentatrice ha deciso di intraprendere un’entusiasmante avventura a “Ballando con le Stelle”, in coppia con Raimondo Todaro: un’esperienza che le ha permesso di coltivare la passione per il ballo, e parallelamente di trovare un amico prezioso nel suo maestro.

Appena tre mesi fa, per la Isoardi iniziava invece il percorso a “L’Isola dei Famosi”: un’avventura, purtroppo, che si è conclusa amaramente a causa di un infortunio all’occhio. Nonostante Elisa non sia arrivata in finale, il suo temperamento e la sua tenacia le hanno fatto conquistare il cuore del pubblico. Proprio per tale motivo, Mediaset avrebbe in serbo grandi progetti per lei: ecco chi sostituirà.

Elisa Isoardi è il nuovo volto di Mediaset: tutte le novità

Mediaset avrebbe deciso di puntare tutto su Elisa Isoardi, ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” e volto ormai affermato della tv italiana. Lo conferma il settimanale Nuovo, secondo cui la conduttrice sbarcherà ben presto nella fascia preserale di Canale Cinque, dalle ore 17.00 alle ore 18.45. Stando ai rumors, per Elisa ci sarebbe in ballo un format totalmente nuovo, che accompagni la domenica pomeriggio del pubblico dopo il programma pomeridiano – che, a quanto sembra, non sarà più affidato alla D’Urso -.

Il format, qualora venisse confermato, ricalcherebbe il modello di “Da noi… a ruota libera”, la trasmissione di Francesca Fialdini che va in onda subito dopo “Domenica In”, interamente dedicata alle interviste dei personaggi più famosi dello spettacolo. Anche la Isoardi, secondo Nuovo, sarebbe pronta ad accogliere degli ospiti eccezionali nel suo salotto.

La notizia ha già mandato in escandescenza i fan della presentatrice, che non vedono l’ora di ammirarla all’opera. Senza dubbio, una simile trasmissione non potrà che riscuotere successo.