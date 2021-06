Emma Marrone svela Il suo segreto più grande: “Cosa faccio prima di..”

Emma Marrone. É partito finalmente il tuor della cantante di origine pugliese che la vedrà in giro per l’Italia. Ha svelato il suo rituale prima di ogni concerto

Aria di grande festeggiamento per la cantante di origine pugliese Emma Marrone. L’artista fa un regalo a tutti i suoi fan per celebrare insieme i primi 10 anni di carriera. Esce oggi, 25 giugno, “BEST of ME”, una raccolta dei suoi più grandi successi.

Sarà come fare un viaggio nel tempo insieme a lei, riscoprendo ogni canzone che, per l’occasione, è stata presentata in una versione riarrangiata e in veste inedita. “BEST of ME è un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare” – con queste parole la cantante ha descritto la sua ultima fatica – “È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW da sempre al mio fianco”.

Ventuno track compongono l’intera opera. Emma Marrone ha fatto breccia nel panorama musicale italiano quando vinse la nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Firmò un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group, il resto è storia.

Emma Marrone, il strano suo rituale pre-concerto

Si festeggia non solo l’uscita del nuovo album “BEST of ME“ ma anche il ritorno agli spettacoli dal vivo. Emma Marrone, durante l’anno di pandemia, non ha mai smesso di sottolineare quanto il contatto con il pubblico sia la cosa di cui ha sentito maggiormente la mancanza. Il suo tour (dal titolo “Fortuna Live 2021”) che la vede in lungo e in largo per l’Italia è già partito.

Queste le date future:

25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

12 LUGLIO 2021 – BOLOGNA – Sequoie Music Park

21 LUGLIO – FIRENZE – Anfiteatro delle Cascine (Ultravox Firenze)

La cantante si è già esibita a Roma, Verona, Taormina, Lignano Sabbiadoro.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram (5 milioni di follower al momento) ha rivelato un suo piccolo rituale pre concerto. Sono molti i cantanti che si concedono delle “stranezze” per scaricare la tensione. John Legend mangia sempre mezzo pollo arrosto, Eminem ingurgita salatini, Rihanna prega con il suo staff e poi urla a pieni polmoni.

Cosa fa Emma? Gambe in su appoggiate al muro. Come lei stessa sottolinea, lo fa per stimolare il microcircolo, l’aiuta per la ritenzione idrica e la pesantezza degli arti inferiori.