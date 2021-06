Extension ciglia: tutti i segreti per farle durare più a lungo…

Ecco tutti gli accorgimenti e i trucchetti per avere le extension ciglia sempre folte e pettinate: vi innamorerete del vostro sguardo!

L’estate si avvicina ed il rimedio più efficace per svegliarsi già pronte ed essere impeccabili anche al mare senza trucco sono loro: le fantastiche extension alle ciglia.

Come per tutti i trattamenti estetici, anche per le ciglia è importante spendere del tempo e prendersene cura, in modo da averle sempre curate, folte e pettinate.

Ecco il primo accorgimento: mai addormentarsi a pancia in giù, di lato o in altre posizioni che prevedano il contatto delle ciglia con il cuscino.

Altrettanto importante è evitare di stropicciare gli occhi: un’azione tanto quotidiana quanto nemica delle extension ciglia!

Siete curiosi di sapere gli altri segreti per trattarle al meglio? Eccoli svelati…

Tutto ciò che bisogna sapere sul trattamento delle extension ciglia!

Per far sì che le extension vi durino più a lungo è importante non toccarle troppo spesso, soprattutto appena fatte, poiché, andandole a muovere, potrebbero cadervi con più facilità.

Le prime 48 ore è fondamentale non esporle a fonti di calore ed evitare di bagnarle, per dare il tempo alla colla di assestarsi bene.

Per avere le ciglia sempre pettinate e ben separate, bagnatele con l’acqua tiepida e districatele molto delicatamente con uno scovolino del mascara pulito: ripetete l’operazione mattina e sera.

Nemico indiscusso delle extension è il make-up: non applicateci il rimmel e, quando vi togliete il trucco, girateci intorno e state attente a non toccarle con il prodotto struccante.

Ultimo consiglio, ma non per importanza: quando vi lavate i capelli è preferibile che procediate a testa in giù o che comunque prestiate molta attenzione a non far finire i prodotti che usate sulle extension.

In particolare è importante tenerle alla larga dal balsamo: esso è infatti il nemico numero uno della colla.

FRANCESCA BACOSI

