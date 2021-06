“Portami nel bagaglio”, il fisico esplosivo di Sonia Lorenzini conquista tutti: che curve – FOTO

Sonia Lorenzini conquista tutti con il proprio fisico da urlo: l’influencer è tornata a viaggiare e i fan non possono che condividere con lei questa immensa gioia

Tramite l’ultimo post condiviso su Instagram, Sonia Lorenzini ha comunicato ai fan una notizia che li ha certamente allietati: l’influencer è finalmente tornata a viaggiare. Non che negli scorsi mesi l’ex tronista non abbia avuto il suo da fare: Sonia è stata infatti uno dei volti protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Nonostante la sua avventura sia durata poco più di un mese, la modella ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico di Canale Cinque. Ora che l’estate è arrivata e che le restrizioni stanno diminuendo, la Lorenzini può finalmente godersi a pieno la bella stagione. Con l’ultimo video postato su Instagram, Sonia ha condiviso la propria gioia con i fan: le sue curve hanno fatto impazzire tutti.

Sonia Lorenzini conquista tutti con le sue curve esplosive – FOTO

“Si torna a viaggiare finalmente…“, ha esordito Sonia Lorenzini nella didascalia dell’ultimo post pubblicato tramite Instagram. L’ex gieffina, felicissima di essere tornata a viaggiare dopo tanto tempo, non poteva non condividere alcuni momenti del proprio soggiorno con i fan. Per iniziare al meglio le vacanze, l’influencer ha scelto di rimanere in Italia e di recarsi presso un suggestivo hotel sul lago di Como.

“In questi giorni ho avuto la fortuna di visitare un posto meraviglioso proprio qui, nel nostro bel paese, sul lago di Como…“, ha proseguito l’ex gieffina, che nel video ha immortalato il momento in cui ha preparato la valigia. Con dei jeans super attillati ed un top coloratissimo, che esaltava la carnagione scura e le sue forme devastanti, la Lorenzini ha conquistato tutti. I fan, nei commenti, hanno azzardato anche delle proposte bollenti.

“Portami nel bagaglio” – l’ha supplicata un utente, mentre altri gli facevano eco – “Bellissima tu“, “Complimenti“. Sono già arrivati quasi 2mila likes per il video.