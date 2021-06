Ingrassa di 28 kg e poi viene insultata: la replica al veleno dell’ex tronista Anna Munafò non risparmia nessuno

Il pubblico che segue “Uomini e Donne” da tanti anni ricorderà sicuramente la splendida tronista Anna Munafò, che partecipò al programma nella stagione 2013-2014. All’epoca, l’ex modella vantava di due corteggiatori d’eccezione: Emanuele Trimarchi, che poi fu la sua scelta, e Marco Fantini, che in seguito alla delusione amorosa salì sul trono per poi scegliere Beatrice Valli.

Nonostante la storia fra Anna ed Emanuele non sia andata a buon fine, oggi la Munafò ha ritrovato la serenità. L’ex tronista si è infatti sposata ed ha avuto il suo primo bambino, Michael, nel giugno del 2020. La gravidanza, inevitabilmente, ha fatto guadagnare ad Anna molti kg in più. A fronte delle critiche ricevute sul suo fisico, la Munafò non si è lasciata abbattere ed ha replicato con stizza agli haters.

Anna Munafò, celebre ex volto di “Uomini e Donne”, è ingrassata di 28 kg dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, di nome Michael. Per l’ex tronista, sostenere gli sguardi delle persone che la rivedevano dopo tanto tempo non è stato facile: il timore di essere giudicata era sempre dietro l’angolo. Anna ha deciso così di dare sfogo ai propri pensieri attraverso un post su Instagram. “Ieri sono uscita dopo tanto tempo. Non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti“, ha esordito l’ex modella, parlando francamente.

La Munafò, che indubbiamente si aspettava una simile reazione da parte del pubblico, ha tuttavia dimostrato ancora una volta il suo carattere forte e determinato. “Sì, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo […]. Siamo belle a prescindere“, ha sentenziato.

Il messaggio di Anna ha ricevuto fin da subito il plauso degli utenti. Molti di loro si sono schierati dalla parte dell’ex tronista ed hanno condiviso le sue parole.