“L’Eredità”, la confessione bomba su Flavio Insinna: una donna dice tutto

Flavio Insinna: dopo “L’Eredità” una nuova esperienza affianco alla donna che già conosce. È lei che ha detto tutto

Arriva una confessione bomba su Flavio Insinna, l’amato conduttore de “L’Eredità”. Il quiz di Rai 1 è terminato da un po’, ma per lui non ci saranno affatto vacanze.

Lo vedremo, a breve, in un nuovo programma che ci terrà compagnia al pomeriggio, subito dopo il Tg1. Si tratta della riedizione di un vecchio format amatissimo dal pubblico, “Il pranzo è servito”.

Sarà un compito molto arduo quello che la Rai ha affidato a Flavio Insinna. Riuscirà il conduttore a catturare il pubblico? Staremo a vedere, nel mentre c’è una donna che ha parlato e ha rotto il silenzio.

Flavio Insinna, avrà lei al suo fianco: adesso è ufficiale

È Ginevra Pisani la bella che ha parlato di Flavio Insinna. Sarà lei, infatti, ad affiancarlo in questa nuova avventura che sta per iniziare. Dopo l’esperienza a “Uomini e donne”, Ginevra è arrivata a “L’Eredità” come professoressa e ora per lei è tempo di mettersi di nuovo in gioco con “Il pranzo è servito” affiancando Flavio Insinna.

“Finalmente posso dirvelo”, ha scritto sui social la giovane, spiegando che da lunedì 28 giugno tornerà in tv con il nuovo programma di Rai 1. In onda dalle 14, subito dopo il Tg1, per una nuova esperienza per la quale è felice e anche molto emozionata.

“È un programma che ha fatto la storia della tv ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta” ha annunciato la Pisani che dice di essere molto commossa mentre scrive specificando che le sue sono lacrime di gioia.

Poi chiede aiuto al pubblico: “Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”. L’emozione ci sta tutta. Per lei che vuole fare televisione è un traguardo importante affiancare Insinna in un programma così atteso e dal sapore amarcord.

Ormai manca davvero poco all’inizio e la vedremo all’opera con la certezza che il bravo Insinna saprà guidarla nel migliore dei modi.