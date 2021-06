“Corpo perfetto”, Lucilla Agosti sospesa tra cielo e mare, sirena stupenda: che colpo d’occhio! – FOTO

Lucilla Agosti ha acceso la passione più segreta dei fan, sospesa nell’atmosfera. lei è bellissima: panorama mozzafiato.

Per Lucilla Agosti è arrivato il tempo dell’estate e delle belle escursioni a tu per tu con la passione di sempre. Si tratta del mare e dell’aria pulita che la circonda, dovunque vada. Dalle sue parti si avverte quasi sempre il profumo di una semplicità unica nel suo genere.

La conduttrice radiofonica ha fatto vedere grandi cose in ambito professionale, alla radio, dove spicca la sua sublime voce. Durante una carriera ricca di successi, l’ex attrice, celebre su alcuni set cinematografici romantici, ispirati al tradimento è stata, in passato protagonista di un romanzo che rispecchia in larga parte la sua vita sentimentale.

Non a caso, la celebrità dello spettacolo viene definita donna dai “mille volti“, reduce da un’intervista a “Verissimo” da Silvia Toffanin. In cui svela diversi dettagli personali, che di lei non conoscevamo

Lucilla Agosti seduta sul “davanzale” è in posa per i fotografi: radiosa

