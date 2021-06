Matilde Brandi in mezzo ai bambù in costume, che bellezza-FOTO

La bella Matilde Brandi ha condiviso una foto su instagram mentre si trova in mezzo ai bambù in costume

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La Brandi è splendida su instagram in mezzo a una foresta di bambù con indosso un costume intero a righe. Sorride e si mette in posa per uno scatto fantastico. I commenti dei fan sono numerosi:”Mi hai rubato il cuore e le due diotrie”, “Wow quanto sei attraente”. In un altro scatto appare invece arrampicata sui bambù, riscuotendo grande successo nei commenti. “Da donna, complimenti”, “Sei fantastica”.

LEGGI ANCHE>>>“Battiti Live”, anticipazioni: gli artisti della prima serata, nomi da capogiro

Matilde Brandi dopo la rottura con il marito un nuovo amore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Cristina D’Avena rivela le date dei suoi prossimi Live su instagram-FOTO

La Brandi condivide molte foto su instagram in cui scrive dediche che chiaramente si riferiscono a qualcuno, ma di cui non dice nome o altro. Un esempio, è un post dove in sottofondo la voce di Benigni con il suo monologo meraviglioso sulla felicità. E la Brandi scrive:“La felicità di Roberto Benigni lo dedico a tutti voi e in special modo a te”. Non è chiaro a chi si riferisce ma poi mette anche dei cuori. Successivamente condivide l’iconico ballo del film Dirty Dancing tra Baby e il Patrick Swayze. La Brandi scrive nella didascalia:”Adesso ti sfido”. Sempre con i cuori blu, ma ancora nessun nome o riferimento a chi potrebbe essere il misterioso uomo che forse ha conquistato il cuore della showgirl.

Sempre sul suo profilo instagram condivide un suo balletto del passato in televisione su Rai due e scrive:”Tra i mille balletti che ho fatto spunta questo! Buon sabato per te”. Un altro messaggio criptico della Brandi è sotto ad una foto che è un selfie allo specchio e scrive:”Non lo farò mai fidati”. Cosa non si sa e nemmeno a chi non lo farà si capisce. In effetti tempo fa la nipote della Brandi ha rivelato che la zia si stava frequentando con uomo, che pare essere un famoso conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Non ha fatto il nome sotto stretta richiesta della Brandi. Dunque è così, la showgirl ha davvero ritrovato l’amore. La Brandi va avanti con la sua vita, con un nuovo uomo e una nuova casa. Ha infatti acquistato una villa a Roma su due piani. Dopo il periodo iniziale di sofferenza per la fine del suo matrimonio, ora si è ripresa più che mai.