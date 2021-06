Il meteo del week end: cosa accadrà in tutta Italia. Le previsioni – VIDEO

Come sarà il meteo del week-end? Le previsioni dettagliate per sabato e domenica in tutto il Paese. Ancora caldo?

Ci apprestiamo a vivere l’ultimo grande week-end di giugno. Il primo estivo e di certo invaso dal caldo. Sono giorni che l’Italia è nella morsa dell’afa, giorni roventi che non fanno respirare.

Ma per il fine settimana il meteo cosa ci riserva? È quello che si chiedono i vacanzieri che si spostano durante il weekend per trascorrere, finalmente dopo tanti mesi di stop, delle giornate fuori porta. Ora che ci si può spostare vediamo se le temperature sono dalla nostra parte.

Il meteo del week end, cosa ci aspetta

Tempo stabile sull’Italia durante tutto il week-end ma all’insegna del caldo. Ci aspettano ancora giorni roventi e temperature altissime. Il nostro Paese sarà contraddistinto da una stabilità atmosferica però, su alcune zone, potrebbero esserci delle sorprese.

Lo Stivale, soprattutto al nord, potrebbe risentire, infatti, di una bassa pressione che sta transitando sull’Europa centrale, collocata, in particolare, tra Spagna, Francia e Regno Unito.

Ecco perché nella giornata di domenica 27 giugno potrebbero verificarsi acquazzoni forti e improvvisi in particolare sulle Alpi occidentali, più isolati, invece, sul versante orientale. Una sorta di “trottola impazzita” la definiscono i meteorologi. Occhio dunque a portare in borsa l’ombrello per non essere colti di sorpresa.

Le temperature durate il fine settimana dovrebbero essere in leggero calo ma resteranno sempre oltre la media per il periodo, con picchi che vanno oltre i 30 gradi.

Oggi, venerdì 25 giugno, sono cinque le città da bollino rosso, dunque a maggior rischio per caldo eccessivo, per tutte le fasce della popolazione. Campobasso, dove la massima percepita sarà di 31 gradi, Catania con 38 gradi, Palermo con 36 gradi, Pescara con 34 gradi e Reggio Calabria con 35 gradi.

Non che nelle altre città andrà meglio perché in ogni caso si supereranno i 30 gradi. E lo stesso sarà anche per domani, sabato 26 giugno. Allerta arancione invece a Bari con 35 gradi di massima secondo le previsioni di iLMeteo.it.