“Botticelli la vorrebbe dipingere”, Miriam Leone con le braccia al cielo: trionfo di bellezza – FOTO

Miriam Leone alza le braccia al cielo in segno di una ritrovata felicità. Una bellezza senza confini: speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Altolà la felicità per l’attrice, Miriam Leone, protagonista di un sogno che si avvera in unico istante. Vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia, l’artista di cinema, fiction e programmi televisivi ha fatto il pieno di likes, tutto in una volta.

Instagram è la piattaforma principale dove spesso Miriam si cimenta a fare esperimenti di una bellezza che fa gola a tutti. Carnagione chiara e capelli “rossi” non ha impiegato molto tempo ad entrare nella top ten delle influencer degli ultimi anni.

Di recente è stata testimonial di scatti da capogiro, con l’obiettivo di conquistare un posto in “paradiso”, tra le bellezza iscritte ai Nastri D’Argento 2021. Un obiettivo che l’ha vista trionfare a mani basse, anche in seguito alle ultime pose al naturale e senza veli che hanno acceso l’entusiasmo dei fan, innamoratissimi di lei

Miriam Leone, un “dipinto” da incorniciare al tramonto del sole

