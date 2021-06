Ornella Muti, il cambiamento inaspettato: ora per lei è tutto diverso – FOTO

Ornella Muti. L’attrice romana, classe 1955, è attivissima sul suo profilo Instagram che usa come un album dei ricordi. Il paragone con il presente lascia attoniti

Ornella Muti, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli, è nata a Roma nel 1955. Il 6 marzo scorso ha spento 66 candeline. Dando una rapida occhiata al suo profilo Instagram, social network di cui fa ampissimo uso, c’è da rimanere sconcertati.

Ebbene si, se non ci fosse l’anagrafe a rivelare l’effettiva data di nascita dell’attrice, sarebbe impossibile dire con precisione la sua età effettiva. La sua bellezza è rimasta cristallizzata nel tempo, un’eterna ragazzina, sensuale, elegante, di un fascino fuori scala.

É una delle interpreti italiane conosciute all’estero. Ha lavorato con Sylvester Stallone, Jeremy Irons, Woody Allen, Fanny Ardant, John Landis, Gérard Depardieu e Alain Delon. In patria è stata diretta da registi di prestigio come Mario Monicelli, Dino Risi, Carlo Verdone, Ettore Scola, Francesca Archibugi e Paolo Virzì (solo per citarne alcuni).

É anche tra le più vittoriose, avendo portato a casa premi come una Targa d’oro ai David di Donatello, tre Ciak d’oro e due Nastri d’argento come migliore attrice protagonista e ha ricevuto tre candidature ai David di Donatello e una agli European Film Awards.

Qual è il segreto della sua bellezza? Lo svela una fonte attendibile.

Ornella Muti: una bellezza intramontabile

Ornella Muti è stata sposata due volte. La prima con l’attore Alessio Orano, dal 1975 al 1981. Prima di questo matrimonio, nel 1974, era già diventata madre di Naike Rivelli, la cui paternità non è mai stata rivelata.

Nel 1988 si è legata Federico Fachinetti dal quale ha avuto i figli Carolina e Andrea. L’attrice è anche nonna di Akash (figlio di Naike) e di Alessandro e Giulia (nati, invece, da Carolina).

Nel 1981 fece scandalo il flirt avuto con il collega Adriano Celentano; i due si conobbero sul set del film “Innamorato pazzo” ed entrambi erano sposati. Se il matrimonio della Muti era già sul viale del tramonto, caso contrario si può dire di quello del Molleggiato con Claudia Mori che perdonerà successivamente il tradimento.

Come fa Ornella Muti a essere così in splendida forma a 66 anni? A quanto pare, oltre a un’ottima genetica, l’attrice ha da sempre fatto sacrifici di cui coglie adesso i frutti

A raccontare il suo “segreto” è il figlio Alessandro che ha rivelato: “Mamma vive a dieta perennemente da quando ha 15 anni. Ha mangiato macrobiotico per anni, non usa olio né sale e fa tutto il possibile per tenersi in forma. Poi ha scoperto la tisanoreica”.

A dar prova degli allenamenti a cui si sottopone, anche la testimone oculare Naike Rivelli che, sul suo profilo Instagram, aggiorna i suoi follower con esercizi di yoga spesso in compagnia della celebre madre.