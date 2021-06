Paola Barale, stile intramontabile: esplosione di bellezza unica – FOTO

Paola Barale, su Instagram seduce con stile. L’anima rock e ribelle della showgirl detta ancora tendenza: esplosione di bellezza unica

Dall’esordio di Paola Barale nella seconda metà degli anni ’80, contrassegnato dall’innegabile somiglianza con la cantante Madonna, fenomeno Pop senza precedenti che proprio in quel periodo viveva la sua massima espressione, la showgirl ha compiuto tantissima strada.

Per uno scherzo del destino, nel 2016 sarà proprio la star statunitense, o più precisamente chi gestiva il suo profilo social, a pubblicare una diapositiva della nostra strepitosa conduttrice scambiandola proprio per la sua, a conferma di quella particolare analogia estetica.

Ma oltre a qualsiasi similarità, dopo un breve periodo da “sosia”, la showgirl dimostra tutte le sue qualità artistiche, che le permettono di registrare innumerevoli apparizioni ai più importanti programmi televisivi, e partecipazioni cinematografiche rilevanti.

Sintomo del suo straordinario successo, l’ambito premio vinto nel 1999: il famoso Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Dopo più di un ventennio, fornisce ancora una volta un esempio di quella sua unicità riconosciuta allora come oggi, e lo fa sul profilo Instagram molto seguito.

Paola Barale, stile che lascia il segno

Capelli biondi, sguardo magnetico e personalità da vendere: queste le caratteristiche del fascino irresistibile di Paola Barale, che non solo hanno influito sul clamoroso successo che tutti conoscono, ma addirittura lasciano il segno.

Classe 1967, all’età di 54 anni la showgirl più rock della televisione italiana detta ancora tendenza, confermandosi come icona di stile intramontabile. Sempre in splendida forma, condivide la sua bellezza su Instagram, dove vanta la cifra di 600 mila followers.

L’ultimo scatto pubblicato ne offre un’esaustiva spiegazione, dove sfoggia un outfit che sprigiona il suo spirito libero, in un’esplosione di carisma. Cappello in paglia, occhiali da sole scuri, look casual e colorato, zaino borsa rigorosamente firmato: l’ispirazione è servita ai fan, che ammirano la loro star preferita per ragioni evidenti.

Non ci sono paragoni quando si parla di Paola Barale, che dell’unicità ha fatto la sua carta vincente, che sa giocare fin troppo bene.