Travolto da un’auto mentre getta l’immondizia: uomo muore a pochi metri da casa

Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 88 anni. È accaduto nella mattinata di ieri a Bevagna, in provincia di Perugia. La vittima stava percorrendo in auto via Alcide De Gasperi per rientrare a casa, durante il tragitto si è fermato per gettare l’immondizia, ma è stato travolto da una vettura condotta da un anziano. Un impatto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118 che è giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Intervenuti per i rilievi anche i carabinieri e la polizia.

Perugia, travolto da un’auto mentre getta l’immondizia vicino casa: muore un 88enne

La vittima, secondo quanto scrivono i quotidiani locali e la redazione de Il Messaggero, stava tornando a casa alla guida della sua auto, una Fiat Panda, quando ha deciso di fermarsi su via Alcide De Gasperi per scaricare l’immondizia, a pochi metri dalla sua abitazione. Improvvisamente è sopraggiunta una Opel Meriva, condotta da un ultraottantenne, che lo ha investito.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 sul posto, ma purtroppo per l’88enne non c’era più nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dell’equipe sanitaria che ha constatato il decesso dell’uomo, sopraggiunto sul colpo dopo il violento impatto.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della squadra volante del commissariato di Foligno che si sono occupati degli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno condotto il conducente della Opel a travolgere la vittima.