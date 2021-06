Rocío Muñoz Morales, splendida in Puglia per il nuovo straordinario progetto. La bellissima attrice illumina Instagram con un primo piano: vince la semplicità

Talento a tutto tondo, Rocío Muñoz Morales è attrice e modella, nonchè ballerina con importanti esperienze da conduttrice televisiva. Cinema o teatro, è la recitazione tuttavia la sua passione più grande, con un rilevante esordio nel 2015 persino nel territorio americano, nel film “All Roads Lead To Rome” diretto da Ella Lemhagen, che la vede accanto alla star internazionale Sarah Jessica Parker.

Il debutto nel cinema italiano è invece datato 2012, nell’indimenticabile partecipazione alla famosa pellicola “Immaturi“, per la regia di Paolo Genovese. Non solo l’inizio della sua affermazione in Italia, ma un’avventura che ha segnato il fatidico incontro con Raoul Bova, dando vita a un grande amore dal quale sono nate le due figlie, rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Da allora si sono susseguiti impegni e avventure nella vita dell’attrice, che ha ottenuto sensazionali risultati e raggiunto grandi traguardi anche al punto di vista personale. Il 2021 non è da meno, anno della pubblicazione del suo primo libro “Un posto tutto mio“, romanzo che indirettamente racconta qualcosa anche della sua storia.

Ma c’è un filo che unisce la sua prima creazione letteraria al progetto che sta realizzando proprio in questo momento, condividendo le immagini su Instagram: l’ambientazione, nella splendida regione Puglia.

Rocío Muñoz Morales, il cortometraggio a Bovino

“Fuori dal finestrino” è il titolo del cortometraggio prodotto dalla “Fathe&Son“, diretto da Maurizio Merli, che celebra il meraviglioso borgo pugliese Bovino, raccontandone la realtà. Un’imperdibile fotografia di paesaggi unici e della loro storia culturale caratteristica, che presenzierà a importanti rassegne e Festival cinematografici, vantando la partecipazione nel cast dell’attrice Rocío Muñoz Morales.

Lo condivide la stessa protagonista su Instagram, attraverso scatti che anticipano la bellezza del lavoro che si sta compiendo, in particolare con le ultime diapositive direttamente dal set.

“Sopravvivenza set 40º all’ombra…“, il post restituisce la temperatura della meravigliosa Puglia, un calore che non riguarda soltanto il clima, ma la stessa anima della regione. Una particolare luce che colpisce anche la modella, che appare più splendente che mai nella semplicità del suo casual outfit.

I fan la ammirano, attendendo con trepidazione il risultato finale del progetto, che si preannuncia un altro successo per l’attrice.