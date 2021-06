Trovato morto dal figlio in un parco: era scomparso dal giorno prima

Ieri mattina, un uomo, scomparso dal giorno prima, è stato trovato morto nel parco degli Acquedotti a Roma con una ferita d’arma da fuoco alla testa.

Un uomo, di cui si erano perse le tracce nella giornata di mercoledì, è stato trovato morto nella mattinata di ieri nel parco degli Acquedotti a Roma. A fare la drammatica scoperta, a circa 24 ore dalla scomparsa, il figlio che prima ha trovato la bici e successivamente il corpo del padre, ucciso da un colpo di pistola. Sul posto sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri. Constatato il decesso, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario.

Si sarebbe sparato in testa con una pistola, acquistata da poche ore. Questa la tragedia consumatasi nel parco degli Acquedotti a Roma, dove nella mattinata di ieri un ragazzo ha ritrovato il corpo senza vita del padre.

Dell’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, non si avevano più notizie dal primo pomeriggio di mercoledì, circostanza che ha allarmato i familiari, i quali si sono recati dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. I militari dell’Arma ed il figlio lo hanno cercato per diverse ore, fino a ieri mattina, giovedì 24 giugno, quando quest’ultimo lo ha ritrovato nel parco con una ferita al volto, dopo aver rinvenuto poco prima la sua bici.

Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto insieme ai carabinieri della stazione Appia. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno potuto solo constatare il decesso.

Da quanto emerso sino ad ora, scrive Roma Today, si sarebbe trattato di un suicidio: l’uomo mercoledì sarebbe uscito di casa in bici ed avrebbe acquistato una pistola, regolarmente detenuta. Recatosi al parco avrebbe rivolto l’arma contro sé stesso e si sarebbe tolto la vita.

Al momento non sono chiare le ragioni che possano aver spinto l’uomo a compiere un simile gesto, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti degli inquirenti.