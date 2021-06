Sanremo 2022, ora lui ha deciso: arrivano le prime conferme

Sanremo 2022 in cerca del suo prossimo presentatore: il celere volto tv ha rotto il silenzio e ha rivelato cosa accadrà

Non si placa la curiosità sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il toto-nomi è iniziato già da un po’ di tempo ma per il momento si tratta solo di supposizioni e proposte.

Nulla di concreto per quello che si annuncia il Sanremo 2022 post Amadeus. Il presentato ha saputo conquistare il pubblico e ha portato a casa risultati straordinari anche nell’anno più difficile di sempre all’Ariston, quello della pandemia senza il pubblico.

Ci sarà ancora lui per il prossimo anno? Tutto da vedere: prima il no, poi il ripensamento. Amadeus ci vuole tenere sulle spine. Nel mentre però arrivano le parole di un altro grande del piccolo schermo. Si tratta di colui che all’Ariston c’è già stato totalizzando numeri di ascolto record. Potrebbe tornare?

Sanremo 2022, il celebre conduttore rompe il silenzio

Parliamo di Paolo Bonolis. Volto storico di Mediaset, il presentatore nella sua lunga carriera, ha avuto anche una felice parentesi in Rai totalizzando grandi soddisfazioni, tra le quali anche Sanremo.

Il marito di Sonia Bruganelli ha compiuto da poco 60 anni festeggiando anche i 40 di carriera. Grandi traguardi professionali con idee e proposte che hanno scritto la storia della tv italiana. Da “Ciao Darwin” a “Il senso della vita” fino ad “Avanti un altro”.

Su Chi, insieme a Gabriele Parpiglia, Paolo Bonolis ha parlato del suo percorso artistico e personale e ha risposto anche alle domande su Sanremo 2022. Potrebbe esserci lui alla guida della kermesse musicale? Il presentatore fuga ogni dubbio: “Al momento non ci sono le condizioni – ha da subito precisato – Credo che il Festival debba essere raccontato in modo nuovo e fuori dall’Ariston, che ha scritto pagine meravigliose”.

Bonolis ha, infatti, un’idea tutta sua di come debba essere strutturato il Festival che, a suo dire, ha bisogno di un cambiamento importante: “di una struttura tecnologica innovativa per renderlo ancora più evento”. Un’idea tutta sua ha puntualizzato il presentatore e dalla quale lui non si “slega”.

Conclusione per lui? “Niente Sanremo e niente titoli sui miei eventuali ritorni”. Con questa frase ha voluto dare la sua conferma che di certo non ci sarà all’Ariston il prossimo anno.