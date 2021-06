Scrub al cacao: pelle morbida e setosa in pochi passaggi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare uno scrub al cacao. Come avere una pelle morbida e delicata con questi consigli preziosissimi!

Con l’arrivo del caldo non è insolito che la pelle perda elasticità e colore. A tal proposito vi può venire in aiuto sicuramente lo scrub che, grazie allo sfruttamento di una leggera abrasione, consente di eliminare le cellule morte sugli strati più superficiali dell’epidermide, donando alla pelle morbidezza, luminosità ed elasticità.

Uno dei migliori ingredienti per creare un ottimo scrub fai da te è sicuramente il cacao. Oltre ad avere moltissime proprietà e anche un buon profumo, è sicuramente semplice da trovare e molto economico.

Scrub al cacao: i passaggi fondamentale per crearne uno a prova di bomba!

Preparare uno scrub al cacao è davvero molto semplice, oltre che davvero un toccasana per la vostra pelle. Non vi resterà che procurarvi circa 3 cucchiaini di zucchero, ½ cucchiaino di miele, 2 cucchiai di cacao, 1 cucchiaio di olio di cocco e qualche goccia di olio di girasole.

In una ciotola di alluminio potete iniziare ad unire lo zucchero, il miele e il cacao, iniziando a mescolare fin quando non avrete ottenuto un composto che non presenti grumi. A questo punto potete aggiungere anche l’olio di cocco e continuare a mescolare in modo che il vostro composto risulti abbastanza cremoso e omogeneo da rendere semplice l’applicazione sulla pelle.

Se il composto si presenta ancora abbastanza denso, non disperate perché potrete correggere il tutto aggiungendo qualche goccia di olio di girasole. Una volta ottenuta una consistenza giusta e un composto privo di grumi, potrete passare ad aggiungere qualche goccia di olio essenziale a vostro piacimento in modo da dare una profumazione a voi gradita. Continuate a mescolare fin quando il composto risulterà pronto.

Passate ora all’applicazione. È importante applicarlo con movimenti circolari sul viso evitando il contorno occhi. Per una perfetta applicazione conviene anche inumidire la vostra cute in modo da facilitare anche i movimenti durante il massaggio. Conviene applicare questo scrub al cacao per massimo una volta a settimana perché, se si esagera, si può incorrere nell’irritazione alla pelle.